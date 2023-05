Nada de “mezclar” champaña con cerveza

Los guardianes de la champaña no permiten que nadie tome el nombre del espumante en vano, ni siquiera un gigante estadounidense de la cerveza. Desde hace años, Miller High Life usa la frase “Champagne of Beers” (La Champaña de las Cervezas) en sus campañas publicitarias en inglés. Pero hace poco, la apropiación se volvió imposible de tragar. Por pedido de la cámara empresaria que agrupa a los productores y embotelladores del vino espumante del noreste de Francia, la aduana belga aplastó más de 2.000 latas de Miller High Life publicitadas con la mencionada frase. El Comité de Champaña pidió la destrucción de un cargamento de 2.352 latas con el argumento de que el lema utilizado desde hace un siglo por la cervecera estadounidense viola la designación de origen protegida “Champagne”. El cargamento fue interceptado en el puerto belga de Amberes en febrero. Su destino era Alemania. Molson Coors Beverage Co., propietaria de la marca Miller High Life, no la exporta actualmente a la Unión Europea (UE), y la aduana belga se negó a revelar quién la había enviado. El comprador alemán “fue notificado y no impugnó la decisión”, dijo la cámara empresaria en un comunicado.