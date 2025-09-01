La actividad industrial china volvió a contraerse

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La actividad fabril de China se contrajo en agosto, sumando cinco meses consecutivos de declive, según una encuesta oficial publicada ayer, después de que se extendiera por otros 90 días una tregua comercial entre Estados Unidos y China.
El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) subió de 49,3 en julio a 49,4 en agosto, lo que señala que el declive se desaceleró respecto al mes anterior, según información de la Oficina Nacional de Estadísticas.
El PMI se mide en una escala de 0 a 100, donde 50 marca el límite entre expansión y contracción.
Los índices que miden la manufactura, los nuevos pedidos y el inventario de materias primas aumentaron ligeramente en el sector. Sin embargo, el índice que mide el empleo experimentó una leve caída.
Los resultados de la encuesta llegaron semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera una pausa en los fuertes aumentos de aranceles de importación por 90 días.
Pero la incertidumbre sobre los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos sigue pesando sobre la segunda economía más grande del mundo.
Esto se suma a las presiones sobre la economía de China, desde una caída en el sector inmobiliario hasta un aumento en la tasa de desempleo, entre otros factores.
China también ha sufrido inundaciones por lluvias estacionales torrenciales que han interrumpido la actividad empresarial en diferentes partes del país.
Sin embargo, Zhao Qinghe, estadístico senior de la Oficina Nacional de Estadísticas, dijo que el índice gerente de compras en manufactura, el PMI no manufacturero y el PMI general vieron un crecimiento en agosto, lo que puso de manifiesto que el sentimiento económico general del país continuó mejorando.
