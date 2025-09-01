El eje antioccidental: Putin, recibido por Xi en China

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
El líder ruso participó de un encuentro que busca promover un liderazgo mundial alternativo y que congregó también a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos
El presidente chino, Xi Jinping, recibió ayer a los mandatarios de Rusia e India en una cumbre en China que busca promover una gobernanza mundial alternativa y que congregó también a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos.
La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) se celebra hasta hoy en la ciudad portuaria de Tianjin, unos días antes de un gran desfile militar en Beijing que conmemorará los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PBI global.
Está integrado por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o “socios del diálogo”.
El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó ayer en Tianjin con una comitiva de altos cargos políticos y representantes empresariales.
Xi se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien llegó el sábado en su primer visita a China desde 2018.
En el encuentro, Modi dijo a su homólogo chino que India se compromete a impulsar las “relaciones sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”.
Xi, por su parte, respondió que espera que ambos países reconocieran que son “socios y no rivales”, según informó el canal estatal CCTV.
Si se ven mutuamente como “oportunidades para el desarrollo en lugar de amenazas”, las relaciones entre China e India crecerán de manera constante, agregó.
Las dos naciones más pobladas del mundo son rivales que compiten por la influencia en el sur de Asia y se enfrentaron en choques en la frontera en 2020.
El deshielo comenzó en octubre, cuando Modi se reunió con Xi por primera vez en cinco años en una cumbre en Rusia.
“Los intereses de las 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad”, declaró el dirigente indio a Xi.
El presidente chino también mantuvo una serie de reuniones bilaterales con los dirigentes de Maldivas, Azerbaiyán, Kirguistán y uno de los aliados incondicionales de Putin, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.
Las conversaciones bilaterales se celebraron en la Casa de Huéspedes de Tianjin.
Las fuerzas de seguridad se posicionaron alrededor y dentro del recinto, observando atentamente a los periodistas e invitados, mientras un importante dispositivo policial fue desplegado por toda la ciudad, donde el tráfico se vio fuertemente afectado.
La megalópolis fue empapelada con carteles oficiales promocionando la cita, con lemas como “beneficio mutuo” e “igualdad” escritos en chino y ruso.
Con el impulso de Pekín y Moscú a este foro como una alternativa a la alianza militar del Atlántico Norte, la cumbre de este año es la primera desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca en enero.
Expertos afirman que Beijing y Moscú apuntan a plataformas como la OCS para ganar influencia en la escena internacional, ya que las reivindicaciones de China sobre Taiwán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia los han enfrentado con Estados Unidos y Europa. Una veintena de dirigentes, entre ellos el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, asisten a la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.
