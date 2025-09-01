El Papa pide terminar con la “pandemia de armas”

Una pantalla gigante transmite la oración del Ángelus dominical del Papa León XIV en la plaza de San Pedro del Vaticano / AFP

El papa León XIV denunció ayer la “pandemia de armas, grandes y pequeñas”, mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica de Estados Unidos.

El primer papa estadounidense de la historia habló en inglés al condenar el ataque y la “lógica de las armas” que alimenta las guerras en todo el mundo, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

“Nuestras oraciones para las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado estadounidense de Minnesota”, dijo León, nacido en Chicago. “Mantenemos en nuestras oraciones a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios que detenga la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”.

Dos niños murieron el miércoles pasado y 20 personas resultaron heridas durante el ataque con disparos en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis, cuando cientos de estudiantes de la cercana Escuela Católica de la Anunciación y otros se habían reunido para una misa. La persona que asaltó el lugar disparó 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia y luego se suicidó.

El ataque reavivó el debate sobre las armas en Estados Unidos. Aquellos que apoyan comprobaciones de antecedentes más estrictas para la compra de armas y otras leyes, a menudo demócratas, dicen que los políticos republicanos que recurren a “pensamientos y oraciones” después de tiroteos escolares tratan de desviar la atención de su propia inacción sobre las restricciones de armas.

Inmediatamente después del tiroteo, León se había abstenido de hacer comentarios políticos sobre las armas en Estados Unidos, enviando un telegrama de condolencias que se centraba exclusivamente en lo espiritual. Dijo que estaba entristecido por la “terrible tragedia” y envió sus “sinceras condolencias y la seguridad de cercanía espiritual a todos los afectados”.

El predecesor de León, el papa Francisco, criticó durante mucho tiempo a la industria de armas y la proliferación de armas que alimentan las guerras, y tildó a los fabricantes de armas de “mercaderes de la muerte”. Durante su histórico discurso de 2015 ante el Congreso de Estados Unidos, el pontífice argentino preguntó a los legisladores por qué se vendían armas puramente para matar.

“Lamentablemente, la respuesta, como todos sabemos, es simplemente por dinero: dinero que está empapado de sangre, a menudo sangre inocente”, dijo Francisco entonces. “Frente a este silencio vergonzoso y culpable, es nuestro deber enfrentar el problema y detener el comercio de armas”.