El Papa pide terminar con la “pandemia de armas”

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Nuevo mes con subas en colegios, prepagas, luz y combustibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El pontífice estadounidense condenó la violencia y rezó por las víctimas de un tiroteo en una escuela católica de Minnesota
El papa León XIV denunció ayer la “pandemia de armas, grandes y pequeñas”, mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica de Estados Unidos.
El primer papa estadounidense de la historia habló en inglés al condenar el ataque y la “lógica de las armas” que alimenta las guerras en todo el mundo, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
“Nuestras oraciones para las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado estadounidense de Minnesota”, dijo León, nacido en Chicago. “Mantenemos en nuestras oraciones a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios que detenga la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”.
Dos niños murieron el miércoles pasado y 20 personas resultaron heridas durante el ataque con disparos en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis, cuando cientos de estudiantes de la cercana Escuela Católica de la Anunciación y otros se habían reunido para una misa. La persona que asaltó el lugar disparó 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia y luego se suicidó.
El ataque reavivó el debate sobre las armas en Estados Unidos. Aquellos que apoyan comprobaciones de antecedentes más estrictas para la compra de armas y otras leyes, a menudo demócratas, dicen que los políticos republicanos que recurren a “pensamientos y oraciones” después de tiroteos escolares tratan de desviar la atención de su propia inacción sobre las restricciones de armas.
Inmediatamente después del tiroteo, León se había abstenido de hacer comentarios políticos sobre las armas en Estados Unidos, enviando un telegrama de condolencias que se centraba exclusivamente en lo espiritual. Dijo que estaba entristecido por la “terrible tragedia” y envió sus “sinceras condolencias y la seguridad de cercanía espiritual a todos los afectados”.
LE PUEDE INTERESAR
La actividad industrial china volvió a contraerse
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian en Nicaragua la muerte de dos opositores presos, en una semana
El predecesor de León, el papa Francisco, criticó durante mucho tiempo a la industria de armas y la proliferación de armas que alimentan las guerras, y tildó a los fabricantes de armas de “mercaderes de la muerte”. Durante su histórico discurso de 2015 ante el Congreso de Estados Unidos, el pontífice argentino preguntó a los legisladores por qué se vendían armas puramente para matar.
“Lamentablemente, la respuesta, como todos sabemos, es simplemente por dinero: dinero que está empapado de sangre, a menudo sangre inocente”, dijo Francisco entonces. “Frente a este silencio vergonzoso y culpable, es nuestro deber enfrentar el problema y detener el comercio de armas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí