ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS HABLAN DE UN "EXTERMINIO SILENCIOSO"

Denuncian en Nicaragua la muerte de dos opositores presos, en una semana

1 de Septiembre de 2025 | 02:55
Edición impresa

Organismos defensores de los derechos humanos en Nicaragua denunciaron ayer un “exterminio silencioso” de los opositores y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La semana pasada, “el régimen de Nicaragua ha cruzado un umbral intolerable. Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, fueron entregadas muertas por el Estado”, alertaron en una declaración conjunta las organizaciones Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa jurídica, y el Monitoreo Azul y Blanco.

Diversas organizaciones de la oposición denunciaron el sábado la muerte en Nicaragua bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, que -según se sabe- había sido detenido hace 15 días supuestamente por órdenes del Gobierno de Ortega y Murillo. Este deceso se sumó al del opositor Mauricio Alonso, cuyo cuerpo sin vida fue entregado días atrás a sus familiares tras permanecer más de un mes detenido.

“Ambos casos confirman lo que venimos denunciando: las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, expresaron los organismos.

Según esas organizaciones, la detención y muerte de Cárdenas Zepeda, a quien identificaron como exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional de 2018, así como la de Alonso, “no son hechos aislados”, sino que “son parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio silencioso”. En su declaración, los organismos indicaron que actualmente al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada en Nicaragua, entre ellas 11 mujeres. Asimismo, agregaron que las familias de las personas desaparecidas enfrentan una “doble tortura: la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información”.

 

El ejército israelí abatió al portavoz del grupo terrorista Hamás en Gaza

Impiden deportar niños guatemaltecos a Trump
