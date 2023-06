Bullrich arremetió contra Schiaretti y los que “entran por la ventana”

La posible incorporación de Juan Schiaretti y otros referentes del peronismo a Juntos por el Cambio, aún genera choques dentro de la fuerza opositora. Tal es así que la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, volvió a criticar fuertemente la iniciativa impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo al manifestar que no quiere que “entren por la ventana” aquellos que “no quieren cambiar absolutamente nada”.

“No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio”, sostuvo Bullrich y agregó “nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie”. Por lo que arremetió: “No queremos que nos metan por la ventana a los que no quieren cambiar absolutamente nada”.

“Espíritu de lucha”

En esa línea, a semanas de que los votantes de Córdoba elijan a su próximo gobernador les expresó que no van “a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre. Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero, un cambio en serio, un cambio con la gente”.

Así como la eventual incorporación de Schiaretti movió las aguas dentro de Juntos por el Cambio, la adhesión del diputado José Luis Espert generó todo lo contrario y llevo un momento de paz a la interna de la coalición opositora, en tiempos de turbulencia.