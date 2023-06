Peritaron la sangre en la camiseta de Lolo Regueiro

Con los resultados de la segunda autopsia realizada al cuerpo de César “Lolo” Regueiro, el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que murió la noche del jueves 6 de octubre del 2022 en el marco de una feroz represión policial en el Estadio del Bosque, el equipo de peritos que representa a la familia de la víctima diagnosticó una “muerte violenta” por la existencia de infiltración hemática (sangre derramada en tejidos) en la zona de la nuca de Regueiro. Dos aspectos centrales que en su momento fueron negados por las pericias oficiales.

Es por esto por lo que, en el informe de la reautopsia, la perito Virginia Créimer afirma que “surgen de las imágenes de la primera autopsia y se representan en idéntica topografía (a pesar del paso del tiempo y el consecuente efecto de la descomposición cadavérica) imágenes de color rojo parduzco en los tejidos blandos compatibles con infiltración hemática”. Es decir, que la zona más “manchada” con sangre está en la nuca, lugar donde miembros de la familia aseguran que detectaron una herida sangrante cuando Regueiro aún luchaba por su vida en el Hospital San Martín de La Plata.

Fuentes oficiales y judiciales informaron a EL DIA que finalmente el peritaje a la sangre en la camiseta de “Lolo” pudo ser realizado el pasado 13 de junio a las 10 de la mañana. El análisis estuvo a cargo del perito bioquímico Juan Pablo Ortiz en la sede del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de La Plata cito en calle 49 y 119. La familia Regueiro espera los resultados del análisis para los primeros días del mes del julio.

“el médico no lo revisó nunca”

Así lo relató Oriana Agustina Regueiro -hija de Lolo- “mi papá para y cae como sentado, estábamos casi llegando al Bosque [...] me tiro encima de él y le pido por favor. Estaba como mareado, como débil, se quiso agarrar de mi para levantarse, yo no podía ayudarlo porque es más grande que yo. Trataba de levantarse, mientras tanto la policía seguía disparando”. Y más adelante afirma que “en el momento en que le estaban haciendo RCP cae un gas lacrimógeno al lado de él. En ese momento el médico lo miro y me dijo está muerto, pero mi papá pestañeaba, yo lo toqué y para mi tenía pulso, pero el médico no lo revisó nunca […]cuando estoy subiendo a la ambulancia le veo la sangre a mi papá en la cabeza. Era un manchón abajo de la cabeza a la altura de la nuca, entre el cuello y la nuca más o menos”.

Frente a este panorama, en donde todavía no ha quedado claro las causales de la muerte de César “Lolo” Regueiro, las pericias de ADN correspondientes a las manchas hemáticas encontradas en la camiseta de Gimnasia que llevaba puesta (“Lolo”) aquella noche no se habían realizado debido a que las muestras no fueron remitidas en tiempo y forma para la primera fecha estipulada.

LA CAUSA

La causa caratulada como “Aparicio Eduardo, Gorvalán y otros s/ estrago culposo seguido de muerte 189 2° párrafo del C.P, Incendio, explosión o inundación seguido de muerte – Estrago” se encuentra en el tramo procesal previo a la elevación a juicio.

En este sentido el Ministerio Público Fiscal representado por Juan Ignacio Mennucci de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 ya presentó el requerimiento ante el Juzgado de Garantías N°6 de La Plata, a cargo del juez Agustín Crispo.