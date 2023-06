Internaron a un alumno por escape de gas en un aula

Un nene de 10 años, estuvo internado durante el fin de semana en la Clínica del Niño, y su madre denunció que se debió a una intoxicación producto de una pérdida de gas en la Escuela 16, ubicada en 28 entre 46 y 47.

El alumno que cursa el 5to grado A de ese establecimiento educativo, tuvo que ser llevado por su propia familia a la Clínica del Niño, tras presentar varios síntomas que daban cuenta de la dificultad respiratoria y cefalea, según precisó a este diario Carolina, mamá de Maximiliano, el pequeño que se encuentra internado desde el viernes.

Conmovida por la situación, la mujer contó que “el viernes hubo una fuga de gas en la escuela y mi nene de 10 años fue internado en la Clínica del Niño con riesgo de muerte. En el colegio lo dejaron hasta que llegó el horario de salida, dentro del mismo salón”.

“A los chicos no los evacuaron en el momento. La directora sacó licencia y el colegio sigue dictando clases, salvo en el curso de él (por el de su hijo). No anunciaron el protocolo como tendrían que haberlo hecho ante una pérdida de gas”, manifestó indignada.

Otros padres de chicos que asisten a esa escuela, y se comunicaron con este diario, explicaron que tras esta situación, desde la institución “no se hicieron responsables”.

Por ello, tomaron la decisión de no mandar a sus hijos al colegio, ya que hasta el momento el problema no fue solucionado y genera una gran preocupación. “Nos dijeron que hoy fueron solo 20 nenes”, confió uno de ellos.

Además, los propios padres denuncian que hay casos de presunto bullying en otros cursos.

Ayer, a modo de protesta, un grupo de padres se hizo presentes en la escuela donde firmaron un acta para expresar su descontento con la situación.

qué dijo el Consejo Escolar

Por su parte, Nicolás Morzone, presidente del Consejo Escolar, consultado por este medio negó “rotundamente que haya habido una fuga de gas en el aula donde estudiaba el alumno que sufrió una internación por motivos que desconocemos su origen. No solo fueron gasistas matriculadas que corroboraron mediante prueba de hermeticidad que no había ni pérdida de gas en el aula ni problemas en el artefacto de calefacción, si no que también el área pedagógica del ministerio de Educación y de la Dirección Provincial de Infraestructura dejaron asentado mediante acta al director esta misma mañana (por ayer) la situación descripta”.

En ese sentido agregó que “es importante transmitirle a la comunidad educativa de La Plata que estamos llevando adelante una inversión histórica en la materia y que toda la operatividad del consejo escolar está abocada con prioridad a la materia gas”.