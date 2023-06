“Es una madre agresiva”: escabrosos detalles detrás de la denuncia de la hija de Nicole

Lidia Rosenstein, abogada de los Cubero, confirmó ayer en la televisión la denuncia que Indiana, la hija mayor que el futbolista tuvo con Nicole Neumann, le hizo a su propia madre por violencia psicológica. La letrada habló de “vapuleo, agresión y maltrato” hacia la menor, que tiene 14 años, y no solo mencionó a la modelo sino también a su pareja, el piloto automovilismo Juan Manuel Urcera.

En diálogo con “A la Barbarossa” (Telefé) la abogada contó detalles escabrosos de la denuncia que Indiana Cubero radicó contra su mamá en el Juzgado Nº 2 de Tigre. Para empezar, dejó en claro cuál fue el motivo fundamental que llevó a la adolescente, con el apoyo de su padre, a acudir a la Justicia. “Si una niña a los 14 es agredida, vapuleada y maltratada del modo que recibió Indiana, y que es la edad en que tendría que estar confiando en que su mamá es un referente valido, lo que va entender es que esas agresiones son algo válido. Y si un día ella conoce a un chico que es agresivo, y ella tiene internalizado que no pasa nada con esas agresiones, que son normales, después tenemos que gritar Ni una menos”.

La relación de Indiana con Nicole

Tras dar esa metáfora, la mujer reveló cuál fue la situación que marcó un quiebre entre madre e hija. “Cuando Indiana sintió que lo que estaba viviendo era algo realmente terrible, le pidió a su papá (Fabián Cubero) de ir a vivir con él. Pero él le dijo ‘vos tenés que vivir con tu mamá, con tus hermanas, es lo que corresponde, así es el convenio’”. Pero la adolescente se hartó de sentirse mal y “muy hábilmente, grabó una situación con su madre para demostrar el maltrato del que era objeto”.

La letrada reveló que esa grabación fue en el marco del trayecto entre la casa de Nicole y la escuela a la que llevaba a Indiana. “La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono... Lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando”, aseguró la abogada que, incluso, dijo que en ese registro “se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables”. Consultada sobre si ese tercero había sido Urcera, la mujer afirmó y luego se supo que, al parecer, el piloto habría llamado por teléfono a la modelo y, en alta voz, habría dicho: “Otra vez quilombo con esta pendeja de mierda”; palabras que Indiana grabó con su teléfono.

Consultada sobre por qué discutían, la abogada fue contundente: “No, no van discutiendo, (Nicole) es una mamá muy agresiva. Es una señora que tiene un narcisismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer”.

Rosenstein contó que con esa grabación, que indignó a Poroto Cubero, argumentaron su denuncia por “violencia psicológica”, sin embargo, “la señora jueza nunca escuchó esos audios”. Además, criticó a la jueza al decir que tras hacer la denuncia “autoriza a esa madre a salir del país con dos hijas menores, ante la negativa del padre”. Ese viaje fue en enero a Madrid, y Nicole estuvo acompañada por Allegra y Sienna.

También contó que hubo otro momento de tensión y reproches cuando Indiana fue a buscar sus cosas a la casa: “Desde diciembre no podía sacar sus pertenencias, la mamá aparentemente tenía la esperanza de que volviera (a la casa) y por eso no se la entregaba. Indiana va con dos amigas porque se sentía más cómoda, ella no quiere tener contacto con su mamá. En este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra”. Por último, la letrada confirmó que Indiana está haciendo terapia y tiene muy buena relación con las hermanas. Y explicó que prefiere no ir a las fiestas familiares para evitar los roces con Neumann.