Física y psicológica: la hija de Nicole la habría denunciado por violencia

Nicole acompañando a su hija Indiana, el día que la adolescente debutó como modelo. Hoy no se hablan / Web

Hace semanas trascendió que, sorpresivamente, Nicole Neumann había dejado de presentarse en las grabaciones de “Los 8 escalones” (El Trece) y, según habían contado, la decisión tenía que ver con que la modelo “no quería enfrentar las cámaras”, al parecer, “por una fuerte denuncia” de la que no se habían conocido detalles... hasta ayer. Fue Marcela Tauro quien, en “Intrusos”, tiró una versión explosiva: Indiana, su hija mayor, y con la que no viene teniendo relación desde fines del año pasado, la habría denunciado por violencia familiar, tanto física como psicológica.

Según la periodista, la denuncia está radicada en el Juzgado familiar Nº 2, de Tigre, a cargo de la jueza Celina Cendra. Incluso, reveló que la adolescente, que es la más grande de las tres que Nicole tuvo con Fabián Cubero, se habría sometido al procedimiento conocido como Cámara Gesell.

“Habría hecho una denuncia por violencia familiar Indiana, la hija mayor de Nicole contra su mamá. Es fuerte esto”, contó Tauro en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

Tauro contó que a pesar de que días atrás “una fuente cercana me dijo que Nicole estaba viendo a la nena”, la realidad es diferente. “La denuncia es muy fuerte y Nicole no quiere enfrentar las cámaras”, aseguró, sobre el motivo que la llevó a dar un paso al costado al programa que conduce Guido Kaczka.

La situación se habría empeorado cuando, la semana pasada, la modelo apareció en el colegio al que asisten sus hijas, incluida Indiana y, según Tauro, “a la nena le agarró una crisis de nervios”, una situación incómoda de la que fue testigo “un montón de gente”.

Además, dijo que “en diciembre, la niña se habría ido a vivir con Cubero. Te digo más, el 31 de diciembre hubo un escándalo. Pasaron las fiestas separadas y se mandaron mensajes dolorosos entre madre e hija”.

De la tensa relación entre madre e hija se viene hablando hace tiempo. De hecho, el verano pasado Nicole viajó a Madrid, a acompañar a su novio Manuel Urcera, y lo hizo con sus dos hijas menores, Allegra y Sienna. Un hecho que hizo acrecentar las versiones de mala relación con Indiana.

En ese entonces, Neumann respondió a las preguntas de los cronistas sobre por qué no había viajado su hija mayor. “Debía materias, tiene fobia al avión y nada… adolescente. Hay un montón de cosas”, dijo, aunque negó que hubiera algún conflicto con la nena y lanzó que “está todo bárbaro”.

Sin embargo, al parecer, no estaba todo bárbaro. La nena nunca más quiso volver a vivir con su madre y sus hermanas. Y “Poroto” Cubero, semanas atrás, rompió el silencio al respecto.

“Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco tiene diálogo. Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá”, dijo el ex futbolista que deslizaba que la situación con su madre había derivado en asistencia psicológica y también mencionaba algo en lo que no se reparó en ese entonces: “Lo que está pasando se está manejando íntimamente y en el juzgado, que es en donde se tienen que tratar los temas”.

Cuando nada de esto se conocía, en la tele se barajaron varias versiones: algunos aseguraban que la distancia entre madre e hija habría sido por las “exigencias de alimentación” de la modelo para con la adolescente, mientras que otros aseguraron que se trataba de un problema de estética: Indiana no le daba mucha importancia a la apariencia, algo inconcebible para la madre.