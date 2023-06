Los médicos se unen en torno a la idea irónica de que, para algunos tratamientos contra el cáncer, menos puede ser mejor.

Algunos pacientes con cáncer de cuello uterino y de páncreas también pueden hacerlo con una cirugía menos invasiva, según una investigación presentada en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago durante el fin de semana. Otros estudios en la reunión anual mostraron que algunos pacientes con cáncer de recto o linfoma de Hodgkin pueden recibir menos radiación de manera segura .

Los hallazgos amplían un cuerpo de evidencia que los médicos están utilizando para diseñar planes de tratamiento que apuntan a reducir los efectos secundarios y los costos. Llaman a la estrategia desescalada: reducir algunas terapias para mejorar la calidad de vida de un paciente sin afectar sus probabilidades de supervivencia.

Los nuevos tratamientos y pruebas están extendiendo la vida de los pacientes y alejando la atención del cáncer de un enfoque directo y único para todos. Sobre la base de estudios como los presentados en Chicago, los médicos están mejorando en la determinación de quién necesita la atención más agresiva y quién puede salirse con la suya con menos tratamiento y menos daños colaterales.

“Es hora de buscar enfoques menos tóxicos”, dijo la Dra. Julie Gralow, directora médica y vicepresidenta ejecutiva de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica.

En el cáncer de páncreas en etapa temprana, los pacientes que se sometieron a cirugía laparoscópica o asistida por robot tuvieron resultados similares a los pacientes que se sometieron a una cirugía abierta más invasiva, mostró un estudio presentado el lunes en la conferencia. Otro encontró que una histerectomía más simple que extirpaba solo el útero y el cuello uterino puede ser segura para algunas pacientes con cáncer de cuello uterino de bajo riesgo, en lugar de una histerectomía radical más compleja y costosa.

Las mujeres que se sometieron a la cirugía más sencilla tuvieron menos problemas de vejiga y reportaron una mejor imagen corporal, niveles de dolor y más actividad sexual. Los pacientes de cáncer han comenzado a exigir más énfasis en la calidad de vida, ya que algunos cánceres se han vuelto más curables y las personas viven más tiempo después del tratamiento, dijo la Dra. Marie Plante, ginecóloga y oncóloga de CHU de Quebec en Canadá e investigadora principal del ensayo de cáncer de cuello uterino.

"¿Cómo puedo proporcionar un tratamiento de primera línea y reducir los efectos secundarios sin poner en peligro el resultado?" dijo Planté. “Es esa una línea fina”.

En otro estudio presentado en la conferencia de unos 1,200 pacientes con cáncer de recto que se había propagado a los tejidos y a los ganglios linfáticos cercanos, aproximadamente la mitad recibió quimioterapia y radiación estándar antes de la cirugía. Los otros recibieron quimioterapia más agresiva pero no radiación, a menos que sus tumores no se redujeran en al menos un 20 %. Alrededor del 10% de esos pacientes necesitaban la radiación, según el estudio, que fue publicado en New England Journal of Medicine y Journal of Clinical Oncology.

A los cinco años, los resultados de los protocolos fueron similares, lo que sugiere que muchos pacientes con cáncer de recto pueden omitir con seguridad la radiación que aumenta los riesgos de fracturas pélvicas, disfunción sexual e intestinal e infertilidad, dijeron los investigadores.

“Podemos prescindir de pacientes selectos”, dijo la Dra. Pamela Kunz, directora del Centro de Cánceres Gastrointestinales del Yale Cancer Center. “Este ensayo es realmente menos es más”, agregó.

Los pacientes que evitaron la radiación al someterse a una quimioterapia más agresiva experimentaron más efectos secundarios diferentes a corto plazo, como pérdida de apetito, fatiga y daños en el sistema nervioso. Algunos pacientes aún podrían optar por recibir la radiación, dijeron los investigadores.

"Es una decisión complicada y matizada, pero permite adaptar la elección del tratamiento a las preferencias de los pacientes", dijo el Dr. Harvey Mamon, jefe de oncología radioterápica gastrointestinal en el Dana-Farber Cancer Institute en Boston y autor principal del ensayo de cáncer de recto.

Un estudio más pequeño que se presentará en Chicago este lunes exploró el tratamiento de desescalada para los cánceres de cabeza y cuello relacionados con el VPH. Unos 45 pacientes recibieron la cantidad típica de quimioterapia y, si respondieron bien, recibieron menos quimioterapia y menos tratamientos de radiación en la siguiente fase en comparación con el curso estándar. El ensayo cumplió con sus objetivos de seguridad y control de tumores, dijo el Dr. Marshall Posner, director de oncología médica de cáncer de cabeza y cuello en el Centro Oncológico Mount Sinai Tisch, quien dirigió el estudio.

Robert Ihle, un nativo de Nueva York de 69 años y paciente de Posner, recibió el curso completo de terapias. “Esos últimos siete tratamientos fueron un infierno en la tierra”, dijo.

Tenía ampollas en la boca y no podía tragar ni hablar. Una década después, todavía tiene sequedad en la boca y dolor en el cuello por la radiación y entumecimiento u hormigueo en los pies por la quimioterapia, dijo. Más tarde desarrolló un segundo tumor en la parte posterior de la garganta.

La radiación es menos tóxica y más enfocada de lo que solía ser, dijeron los oncólogos de radiación, pero aún confiere una variedad de efectos secundarios según el área del cuerpo que se trata. Otro ensayo que exploró si los pacientes con linfoma de células B pueden omitir la radiación de manera segura si tienen una fuerte respuesta inicial a la inmunoquimioterapia se presentará en la conferencia el martes.

Nota de Brianna Abbot publicada en The Wall Street Journal