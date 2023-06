Leo Morales, durísimo tras la derrota de Gimnasia: “Parece que vinimos a pasear a Santa Fe”

Ya desde la primera respuesta quedó claro que el testimonio de Leonardo Morales sería sin cassette. El Yacaré eligió no hacer foco en el penal que hubiese modificado el rumbo del juego (”no es excusa, obviamente que el penal hubiese cambiado las cosas, pero no podemos quedarnos con eso”, dijo) y arremetió con una autocrítica inusual en estos tiempos.

“No jugamos a nada, no hicimos nada. Me voy con bronca porque parece que vinimos a pasear a Santa Fe. No sé, parecía que habíamos sobrado el partido, por eso me voy recaliente”, expresó Morales minutos después de la derrota. “Hay que cambiar la imagen porque este no es el Gimnasia que queremos”, agregó el central.

A la hora de buscar una explicación, el entrerriano no la encontró. “No tengo explicación. Hicimos todo mal. Cuando parece que no podés hacer todo mal en un partido, hoy lo hicimos”, para luego agregar en el análisis que no tuvieron “nunca la pelota, que es con lo que mejor nos defendemos. Cuando intentamos jugar y no revolear tanto es cuando se nos abren los espacios, porque tenemos muy buenos jugadores. Hoy parecía que la pelota no la queríamos, iba por el aire, por eso me voy con bronca”.

Para Morales, el foco estuvo en la actitud con la que enfrentaron a Unión, por eso la crítica evitó ahondar en la seguidilla de partidos. “El desgaste físico tampoco es excusa porque tuvimos descanso. Creo que subestimamos al rival, cosa que no tenemos que hacer porque todos son equipos de primera división. Estén últimos o no, no los teníamos que revivir”, señaló Morales que instó a “laburar para cambiar la imagen” que dejó el equipo en el 15 de abril.

“Hay que analizar que es lo que nos pasa y cambiar la mentalidad, porque nos habíamos propuesto un nuevo objetivo y ahora quedamos un poquito más lejos. Queda la recta final, hay que meterle”, manifestó el defensor, referente tripero y una de las figuras del equipo, con contrato hasta fin de año en el Lobo.

La derrota de ayer en Santa Fe no implica un cambio de planes para el partido del jueves frente a Goiás, la última ficha de Gimnasia para seguir en la Sudamericana. Al respecto, Morales declaró que “lo único que llegamos a decir en el vestuario es que el jueves tenemos que cambiar la imagen. Es ganar o ganar, no podemos mostrar la misma imagen que ante Unión o en Mendoza. Son partidos que no nos pueden pasar”.

De todos modos, tampoco hay un hilo que una el rendimiento en un partido con el siguiente.”Ya hemos demostrado que nos ha tocado perder por goleada y al partido siguiente estás distinto”, dijo Morales.” Sí es un golpe de realidad: si te relajás un poquito, perdemos”, agregó.

Para el final de la rueda de prensa dejó una frase que al mismo tiempo es descriptiva y un mensaje para dentro del vestuario: “Somos un equipo con grandes jugadores, pero no nos sobra nada”. Sin tapujos, Morales anticipó lo que seguramente será una charla en Estancia Chica para que rendimientos como el de ayer dejen paso al equipo combativo e intenso que se vio con Racing, Argentinos y el clásico.