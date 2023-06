Un paso atrás del Lobo en un partido importante

fache@eldia.com

ENVIADO ESPECIAL A SANTA FE

Gimnasia no trajo nada de Santa Fe. Ni puntos, ni rendimientos. Tampoco esos intangibles que solo los entrenadores ven a veces que tienen que ver con funciones muy específicas de algunos jugadores. Nada. El nivel del Lobo fue casi una continuidad de lo mostrado en Mendoza, como si el partido con Sarmiento no hubiera existido. Así, ese equipo intenso, con mucha presión y buen pie cuando la pelota pasa por Lescano dio paso a una versión light, con centrales que no pueden aguantar el peso de todo el partido si el once se estira en el campo y no marca ni sabe como atacar.

En la húmeda y ventosa mañana santafesina, Unión salió a buscar el partido presionado por la necesidad y la localía. Se encontró con un equipo tripero que intentó pararse con Bolívar adelante de la línea de cuatro defensores, con Mamut y Lescano como ejes ofensivos para abastecer a los externos (Soldano a la derecha, Eric Ramírez a la izquierda) y a Cristian Tarragona, la carta de gol del equipo. Lo trabajado en las mañanas de Estancia Chica no se vio en el 15 de abril.

LEA TAMBIÉN Sin juego ni carácter para torcer el rumbo de una pobre actuación vuelve preocupado

Con un inicio más pensado que jugado, casi no hubo trabajo para los arqueros, aunque Imanol Machuca avisó dos veces con remates de media distancia. El local comenzó a sentirse cada vez más cómodo en el juego, por eso primero exigió a Durso con un tiro libre de Roldán y después Corvalán remató alto de media vuelta tras un tiro de esquina.

Cuando peor estaba el Lobo, pudo salir del asedio con un córner y el cabezazo de Morales dio en el brazo de Gordillo. Penal para Gimnasia, muy siglo XXI. Lo pateó Cristian Tarragona, fuerte pero no esquinado y el uruguayo Mele contuvo de gran forma yendo hacia su derecha. Fue, al final de cuentas, la única bala que tuvo Gimnasia. Los de Chirola dejaron pasar la chance y casi el dolor de cabeza fue doble, pero Unión manejó mal una contra. Y después, Durso tapó abajo con rebote hacia afuera un tiro de Luna Diale y el buscapié posterior no alcanzó a empujarlo ningún jugador rojiblanco.

Un solitario cabezazo de Franco Soldano que se fue por encima del travesaño del arco defendido por Mele marcó, al menos, la intención de jugar un poquito más para un equipo que necesitó mucho de sus jugadores del medio hacia adelante, que pudieron aportar poco. El 0 a 0 de los 45 minutos iniciales fue un alivio para el Tripero, superado en todos los ítems del juego por el tatengue.

En el complemento, Sebastián Romero buscó más presencia en el centro del campo con el ingreso de Ignacio Miramón en lugar de Leandro Mamut. Con esa variante, Gimnasia pudo ofrecer una pelea de igual a igual en el medio, más allá de que el local siguió mostrando mayores ambiciones.

Un remate alto de Nacho Miramón a la salida de un tiro de esquina pareció ser el inicio de la recuperación, pero contra los errores y las desatenciones no se puede. Y Gimnasia los pagó caro ya que Jerónimo Domina lo fusiló a Durso para marcar el 1 a 0 en una jugada nacida desde un lateral. Equivocación muy grande para empezar a perder puntos tan importantes como los que se jugó ayer el equipo de Chirola.

En desventaja, volvió a mover el banco Chirola con los ingresos de Franco Torres e Ivo Mammini, dos jugadores que atraviesan un buen momento futbolístico. Con las salidas de Bolívar y Soldano, el Lobo volvió a jugar con un único volante central, en este caso Miramón. De todos modos, le costó llegar con claridad al arco de Mele, porque siguió careciendo de generación del juego.

En el complemento ingresó Miramón pero no mostró el nivel de antes del Mundial Sub 20

Cuando Gimnasia buscaba el empate con más voluntad que ideas, el local manejó bien una contra, Tello dio ley de ventaja ante una infracción a Machuca y todo Gimnasia quedó desarmado defensivamente. Así, para él colombiano Castrillón fue fácil definir contra Durso, casi un penal en movimiento.

LEA TAMBIÉN Cowen, Pellegrino y una reunión picante por los mutuos

Con el partido casi definido ante los dos goles de diferencia, ingresó Sebastián Cocimano por Eric Ramírez para buscar más presencia dentro del área rival. Fueron minutos que estuvieron casi de más, porque recién en el descuento el Tripero pudo crear una jugada de riesgo desde el juego, con un buen pelotazo de Alan Lescano que Ivo Mammini definió desviado entrando por izquierda. Y casi no hubo tiempo para más. Poco. Casi, con sabor a nada.

Fue una floja actuación del Lobo, que tuvo la chance de cambiar el partido en el botín derecho de Tarragona, jugó mal y perdió bien en Santa Fe. Y un paso atrás que deberá obligar a una respuesta, porque el riesgo en la tabla anual existe. Por eso, después de Goiás, el partido con Huracán será un juego con exigencias para el Lobo.

El análisis de Facundo Aché en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe