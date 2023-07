El Pincha pega la vuelta y piensa cómo jugarle a River

El plantel de Estudiantes ya jugó el primero de sus dos partidos de repechaje por la Copa Sudamericana. Pero antes de la revancha, el próximo martes en La Plata, tendrá un duelo aparte ante River, que busca un punto al menos para ser el campeón de manera anticipada de la Liga Profesional.

El plantel albirrojo regresará hoy a la mañana al país luego de lo que fue la presentación en Guayaquil y del entrenamiento nocturno de los jugadores que no tomaron contacto. Lo hará en vuelo chárter de la empresa Aerocomercio, la misma que lo llevó desde Buenos Aires hasta Ecuador,

El plantel descansó en el hotel Hilton luego del partido de ida ante Barcelona y esta mañana, tras el almuerzo, pegará la vuelta y tendrá las horas que queden del día libres, ya que recién estará arribando a Ezeiza en horas de la tarde/noche.

El dilema que tiene Eduardo Domínguez es cómo armar un equipo competitivo ante River, que viene a toda velocidad en la Liga y necesita el empate, al menos, para asegurarse el título de campeón.

Los jugadores realizaron un enorme esfuerzo físico y necesitarán de un plus para el martes del martes en UNO. No tiene mucho margen el entrenador, que sabe la magnitud del partido de la próxima semana. Entonces ahora sí no hay margen para la duda y el recambio será más brusco que en otras oportunidades. Eros Mancuso, Emmanuel Mas, Mauro Méndez, Franco Zapiola, Ezequiel Muñoz y Matías Godoy tienen todos los números como para meterse adentro del equipo.

Luego del partido ante el Millonario, que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, el plantel afrontará el martes a las 21 el duelo trascendental contra Barcelona y luego otro compromiso por la Liga Profesional ante Belgrano.