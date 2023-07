VIDEO. El tétrico momento que vivió Rocío Quiroz por un fan: "Me dejó..."

La famosa cantante de cumbia Rocío Quiroz pasó anoche por el programa de Fer Dente, que se emite por América TV, y contó un tétrico momento que le tocó vivir por la actitud de una fanática en medio de un show. Aseguró que "me había quedado la marquita".

En "Noche al Dente" la artista aseguró que ocurrió durante un recital que brindó en Tucumán. Sobre ese episodio reveló que ella "siempre cuando canto le doy la mano a la gente" y que "justo le di la mano a una señora y de la misma desesperación o emoción...o hambre, qué sé yo, por ahí era medio caníbal".

Esas declaraciones las brindó entre risas del conductor, que no podía creer lo que estaba escuchando. La joven siguió dando detalles de la anécdota: "Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo me quedé mirándola". Le terminó diciendo "señora, suélteme el dedo".

"Cuando me lo muerde yo la miro y me río, porque el dolor me causaba risa. Me mordió fuerte", sostuvo Quiroz. Y terminó diciendo que ""me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me había quedado la marquita de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos".