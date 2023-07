Habló el periodista que compró droga en vivo y terminó en la comisaría: "Yo no estaba jugando al policía y al ladrón"

Este miércoles, Fabián Rubino, periodista de América TV, mostró en vivo en el programa "Desayuno Americano" cómo venden estupefacientes en una propiedad de Balvanera, terminó en la comisaría y estalló la polémica.

A plena luz del día, el cronista realizó la transacción y la cámara que lo acompañaba transmitió toda la secuencia.

“Pusimos en riesgo nuestras vidas”, dijo Rubino, que luego fue trasladado como testigo a la comisaría mas cercana.

“La verdad que todavía estoy shockeado y sorprendido como ustedes, me estoy sorprendiendo ahora porque en ese momento uno va para adelante y quizás no mide las consecuencias. Después empezará un tema como el que decían ustedes, de la ética o no ética. Ahí había un delito en flagrancia y había que comprobarlo”, señaló en el programa de Karina Mazzocco, conductora del programa "A la Tarde".

En esta misma línea, remarcó: "Yo trato de hacer periodismo, más de 30 años haciendo periodismo. Y lo que traté de hacer es periodismo puro, quizás un poco más arriesgado de lo que hago siempre porque, de todas maneras, traté de comprobar si lo que denunciaban los vecinos era cierto. Yo no estaba jugando al policía y al ladrón. Estaba tratando de comprobar si eso era cierto, porque estaba a la vista de todos".

Luego de su respuesta, Mazzocco le consultó: ¿Pensaste que iba a ser tan fácil como resultó?”. a lo que Rubino respondió: “No. Es más, habíamos ido hace un mes atrás y yo entré a ese mismo lugar, pero nadie me contestó. Cuando salimos, vinieron, empujaron la puerta y la cerraron, pero nosotros estábamos afuera”.