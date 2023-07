Carrió se diferenció de Macri y Bullrich, habló de "dos modelos" en Juntos por el Cambio y propuso "debate de ideas"

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó una entrevista mano a mano con Infobae, donde hizo referencia al proceso electoral que se está llevando a cabo, al distanciamiento que tiene con Mauricio Macri y Patricia Bullirich y a su vez, una propuesta del "debate de ideas".

En el primer punto, sobre la contienda electoral que se viene, Carrió señaló: "Lo tengo que comparar con el 2001 porque estamos en nivel de altísima recesión, que a lo mejor no se nota hoy, pero en los hogares sí, sumado a la inflación, que no había en 2001. Es decir, estamos en estanflación en el 90% de los hogares argentinos. Entonces cuando hay tal grado de estanflación y tal grado de incertidumbre para la mayoría, para la gente común y también para los sectores de mayor poder adquisitivo, la gente tiene dos actitudes frente a eso. Uno, que es la fuga: fugo para adelante, guardo los dólares que puedo porque sé que va a venir una devaluación. Y en segundo lugar, me entretengo. Por eso se ven muchos bares llenos".

A su vez, en esta misma línea, dejó en claro: "En julio del 2001 estaba claro a dónde íbamos pero no había entendimiento en mis propios colegas de la Cámara de Diputados. Yo ya era disidente, pero me fui al bloque de la Alianza, y me había dado cuenta que no había entendimiento, que lo que había era un mecanismo de negación en el poder y ciertamente también un mecanismo de negación en la oposición. En esta situación estamos. Esto es lo que se llama aislamiento entre la sociedad y la política. La sociedad se aísla y fuga, se entretiene. La política también lo hace y se entretiene en la campaña electoral".

Ante la consulta sobre si "se dice la verdad se pueden ganar las elecciones", la líder de la Coalición Cívica no dudó en contestar: "Yo creo que la verdad sana a una Nación. Haber vivido en la mentira tantos años nos llevó a crisis, debacles y promesas incumplidas permanentes".

En medio de la extensa entrevista, Elisa Carrió habló de "dos modelos" que se debaten en Juntos por el Cambio, haciendo referencia a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. "Es un debate de ideas interesante. Es decir, no hay que tomarlo como parte de una diferenciación porque somos socios, vamos a gobernar juntos, sino que el debate de ideas forma parte de la democracia. Hay un sector que cree fundamentalmente que hay que ajustar todo. ¿Qué significa ajustar todo? Liberar todas las variables de la economía en los primeros 100 días".

"Yo decía, `No lo van a poder hacer´. Esto no se hace en diez días. No pasa por el Parlamento. No se puede hacer así porque vas a chocar con una sociedad y con la intolerancia de la frustración. El problema es tenés que reformar el Estado, tenés que ajustar la economía en el sentido de que haya reglas claras, previsibles, y que no haya una emisión que, en todo caso, es la causante de la inflación sí. El tema es cómo y en qué tiempo. Entonces ellos dicen primero ajustamos y después crecemos. Y yo digo no, tenemos que ir creciendo y ajustando", aseguró diferenciándose en la manera de pensar de ambos exponentes de Juntos.

También habló de un posible debate entre Bullrich y Macri tras la PASO, con respecto a la intensidad de los cambios: "No sé, eso depende de los candidatos. Yo le estoy hablando a la sociedad. En 2015 recorrí el país con un lema que era `voten a cualquier candidato, pero voten a Juntos por el Cambio´. Esa unión ahora la intenté un año, no se pudo lograr, pero lo que no creo que este debate de ideas se convierta en una discusión chabacana. El mejor slogan de campaña que te dice la mercadotecnia es `todo ya´. Pero es mentira, y no quiero mentir. Porque `ya´ va a ser la crisis".

Por último, hizo mención a su relación actual con Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación y disparó: "Lo acompañé mucho hasta el final. Ya dije lo que tenía que decir. Tuvimos una relación afectuosa y dura, pero como nos asocian mucho en la construcción de Juntos por el Cambio hay gente que entiende que hay una cuestión personal y no un debate profundo de ideas. Mi debate de ideas con él es profundo, tan profundo como que del centro no me voy".