¿Se vuelven a juntar? Un ex compañero de Messi en Barcelona podría ser fichado por el Inter Miami

El Inter Miami se quiere reforzar con grandes figuras y al parecer va en camino a eso. Ya con Lionel Messi en el plantel, junto a Sergio Busquets y Jordi Alba, ahora apunta a un viejo conocido del capitán argentino para sumarlo al primer equipo.

Se trata del goleador uruguayo Luis Suárez, de 36 años, que no jugará esta tarde para Gremio de Porto Alegre el partido ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, y debido a ello, crece la chance de que pueda reforzar la ofensiva del conjunto estadounidense.



Según publicó el periódico Globo Esporte, la ausencia de Suárez en el equipo generó sorpresa, debido a que había entrenado durante la semana con normalidad y se presumía que iba a ser titular en el club de Porto Alegre.



Suárez fue presentado como refuerzo del Gremio el 4 de enero pasado ante 30.000 hinchas y ya suma dos títulos regionales, 31 partidos, 16 goles y nueve asistencias, pero los dolores en la rodilla derecha son recurrentes y nunca está confirmado del todo en la formación del equipo.



La directiva del Gremio está al tanto del Interés del Inter Miami pero no desea desprenderse del uruguayo antes de diciembre y si algún club, en este caso el Inter Miami, quiere llevárselo deberá pagar 77 millones de dólares por su cláusula de rescisión.



El DT del equipo Renato Gaúcho declaró sobre la situación del delantero: "Hablo casi a diario con Suárez para saber como está, siempre espero hasta el último minuto para saber si tiene dolor o no y, como entrenador, siempre cuento con el jugador, pero eso es entre él y yo".



El técnico agregó: "Sólo jugará si tiene la cabeza aquí, concentrada aquí, porque sabe lo importante que es en el equipo, si su mente está en otra parte, no puedo contar con él".