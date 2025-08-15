VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan
VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo
VIDEO. En medio de la campaña, Kicillof y Alak enfatizan la obra pública
Crece la tensión en la UCR bonaerense: se cayó la Convención de urgencia
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
“DJ tope de gama”: qué se sabe de la amante de Martín Demichelis
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
El Concejo local aprobó una App para controlar la recolección de residuos
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se excusó el fiscal del juicio oral por el caso “Chocolate” Rigau
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea
Hospitales sin camas para atender a las enfermedades del frío
Golpe al “Señor del Tabaco”: declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fiscal platense Lucas Domski, sorteado para impulsar la acusación en el juicio oral contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau por cobrar dinero de empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense, se excusó de actuar en la causa ya que reveló que es amigo “intimo” de Facundo Albini, uno de los acusados de recibir dinero ilícito de Rigau.
“La relación de amistad íntima y personal que tengo con él viene desde hace ya muchos años, ya que lo he conocido en la Universidad, forjando un vínculo que luego trascendió el plano de lo académico e que incluso hoy en día se trasladó a su núcleo familiar”, aseguró Domski.
Incluso, reveló haber compartido con Albini “almuerzos, conversaciones, situaciones varias a lo largo de la vida” y tener “su celular personal”.
El fiscal dijo además que al enterarse de la detención de Albini, se “puso enteramente a disposición de Facundo”. “Me hice presente en la Alcaidía de estos Tribunales cuando allí se encontraba el mismo para poder verlo y tomar contacto con él”, contó al tribunal.
Domski remarcó que era necesario apartarse del caso para “evitar posibles futuras nulidades” y “ser coherente y de expresar cualquier mínima duda o injerencia que podría plantearse sobre mi objetividad en el proceso para que se resuelva en consecuencia” su excusación. “Más aún cuando debemos bregar por la transparencia del sistema siendo cautelosos y rigurosos con dicha premisa”, añadió.
El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido in fraganti en un cajero del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de personas que figuraban como empleados legislativos, pero que no cumplían funciones reales.
LE PUEDE INTERESAR
Bajaron los dólares y se hundieron las acciones
LE PUEDE INTERESAR
Mayor apretón monetario del Central para absorber pesos
La investigación reveló un esquema sistemático de desvío de fondos mediante contratos “fantasma” y extracciones masivas. La fiscal de instrucción, Betina Lacki, y el juez de Garantías, Federico Atencio, sostuvieron la teoría de que Rigau operaba la extracción cotidiana de dinero, mientras que Claudio y Facundo Albini facilitaban los mecanismos administrativos dentro de la Legislatura .
En mayo, el caso se elevó a juicio oral al Tribunal Oral en lo Criminal V de nuestra ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí