Se excusó el fiscal del juicio oral por el caso “Chocolate” Rigau

El fiscal platense Lucas Domski, sorteado para impulsar la acusación en el juicio oral contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau por cobrar dinero de empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense, se excusó de actuar en la causa ya que reveló que es amigo “intimo” de Facundo Albini, uno de los acusados de recibir dinero ilícito de Rigau.

“La relación de amistad íntima y personal que tengo con él viene desde hace ya muchos años, ya que lo he conocido en la Universidad, forjando un vínculo que luego trascendió el plano de lo académico e que incluso hoy en día se trasladó a su núcleo familiar”, aseguró Domski.

Incluso, reveló haber compartido con Albini “almuerzos, conversaciones, situaciones varias a lo largo de la vida” y tener “su celular personal”.

El fiscal dijo además que al enterarse de la detención de Albini, se “puso enteramente a disposición de Facundo”. “Me hice presente en la Alcaidía de estos Tribunales cuando allí se encontraba el mismo para poder verlo y tomar contacto con él”, contó al tribunal.

Domski remarcó que era necesario apartarse del caso para “evitar posibles futuras nulidades” y “ser coherente y de expresar cualquier mínima duda o injerencia que podría plantearse sobre mi objetividad en el proceso para que se resuelva en consecuencia” su excusación. “Más aún cuando debemos bregar por la transparencia del sistema siendo cautelosos y rigurosos con dicha premisa”, añadió.

El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido in fraganti en un cajero del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de personas que figuraban como empleados legislativos, pero que no cumplían funciones reales.

La investigación reveló un esquema sistemático de desvío de fondos mediante contratos “fantasma” y extracciones masivas. La fiscal de instrucción, Betina Lacki, y el juez de Garantías, Federico Atencio, sostuvieron la teoría de que Rigau operaba la extracción cotidiana de dinero, mientras que Claudio y Facundo Albini facilitaban los mecanismos administrativos dentro de la Legislatura .

En mayo, el caso se elevó a juicio oral al Tribunal Oral en lo Criminal V de nuestra ciudad.