Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Por “amistad íntima” con el acusado Facundo Albini

Se excusó el fiscal del juicio oral por el caso “Chocolate” Rigau

Se excusó el fiscal del juicio oral por el caso “Chocolate” Rigau

Facundo Albini

15 de Agosto de 2025 | 02:33
Edición impresa

El fiscal platense Lucas Domski, sorteado para impulsar la acusación en el juicio oral contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau por cobrar dinero de empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense, se excusó de actuar en la causa ya que reveló que es amigo “intimo” de Facundo Albini, uno de los acusados de recibir dinero ilícito de Rigau.

“La relación de amistad íntima y personal que tengo con él viene desde hace ya muchos años, ya que lo he conocido en la Universidad, forjando un vínculo que luego trascendió el plano de lo académico e que incluso hoy en día se trasladó a su núcleo familiar”, aseguró Domski.

Incluso, reveló haber compartido con Albini “almuerzos, conversaciones, situaciones varias a lo largo de la vida” y tener “su celular personal”.

El fiscal dijo además que al enterarse de la detención de Albini, se “puso enteramente a disposición de Facundo”. “Me hice presente en la Alcaidía de estos Tribunales cuando allí se encontraba el mismo para poder verlo y tomar contacto con él”, contó al tribunal.

Domski remarcó que era necesario apartarse del caso para “evitar posibles futuras nulidades” y “ser coherente y de expresar cualquier mínima duda o injerencia que podría plantearse sobre mi objetividad en el proceso para que se resuelva en consecuencia” su excusación. “Más aún cuando debemos bregar por la transparencia del sistema siendo cautelosos y rigurosos con dicha premisa”, añadió.

El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido in fraganti en un cajero del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de personas que figuraban como empleados legislativos, pero que no cumplían funciones reales.

LE PUEDE INTERESAR

Bajaron los dólares y se hundieron las acciones

LE PUEDE INTERESAR

Mayor apretón monetario del Central para absorber pesos

La investigación reveló un esquema sistemático de desvío de fondos mediante contratos “fantasma” y extracciones masivas. La fiscal de instrucción, Betina Lacki, y el juez de Garantías, Federico Atencio, sostuvieron la teoría de que Rigau operaba la extracción cotidiana de dinero, mientras que Claudio y Facundo Albini facilitaban los mecanismos administrativos dentro de la Legislatura .

En mayo, el caso se elevó a juicio oral al Tribunal Oral en lo Criminal V de nuestra ciudad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

VIDEO. En medio de la campaña, Kicillof y Alak enfatizan la obra pública
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Se define la lista de los candidatos libertarios, con Espert a la cabeza

Crece la tensión en la UCR bonaerense: se cayó la Convención de urgencia

Golpe al “Señor del Tabaco”: declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Espectáculos
Se supo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul firmarán un acuerdo para proteger sus fortunas antes del casamiento
Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”
VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
Alberto Cormillot: “Vivo cada día como si fuera el último”
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla