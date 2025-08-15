Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Policiales |Investigan un caso de grooming

Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años

El acusado fue atrapado en un tren con la adolescente. Salieron de la estación de Junín y pensaban llegar a Retiro. No los dejaron

Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
15 de Agosto de 2025 | 03:42
Edición impresa

Un hombre de 32 años fue detenido en la localidad bonaerense de Chacabuco acusado de raptar a una adolescente de 12 años, usurpar títulos y honores y cometer abuso sexual infantil.

Según el parte policial, el hecho ocurrió el martes por la noche cuando la madre de la víctima, llamada Karina Elizabeth Olguín, denunció en la comisaría segunda de Junín que su hija, de 12 años, se había ausentado de su domicilio en Bozzetti al 600, alrededor de las 22.30.

En su declaración, la mujer señaló que observó un automóvil retirarse del lugar, aunque no pudo precisar sus características.

El personal policial inició el protocolo de búsqueda y, tras analizar cámaras de seguridad, se determinó que la menor había tomado un remís junto a un hombre adulto hasta la estación de tren de Junín, donde abordó una formación con destino a Retiro.

Con la colaboración de la DDI Junín, los agentes se trasladaron a la estación de tren de Chacabuco y lograron interceptar la formación del ramal San Martín, donde identificaron a la adolescente junto a Juan Carlos Báez, quien vestía una campera refractaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con logos identificatorios.

Los efectivos aprehendieron a Báez en el acto por los delitos de “rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil”. También, en el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares, una campera policial, un buzo azul y documentación personal.

Finalmente, el detenido quedó alojado en sede policial a disposición de la UFI N° 1, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, del Departamento Judicial de Junín, donde la menor fue puesta bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y posteriormente restituida a su madre.

No obstante, las fuentes del caso explicaron que la carátula del expediente podría modificarse una vez que se realice el peritaje de los teléfonos celulares del sospechoso y la menor.

“Vamos a tener muchos más elementos”, aseguraron a este medio.

Fuentes del caso, por otra parte, precisaron que la adolescente fue víctima de un caso de grooming y que el rápido accionar de la DDI local “evitó un desastre”.

Lisandro Benito, secretario de seguridad de la Municipalidad de Junín, dijo que “el Servicio Local ya está en contacto con la menor y con la familia. Apenas se recibió la denuncia se empezó a trabajar, se hizo un seguimiento rápido de la situación”.

 

