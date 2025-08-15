El Concejo local aprobó una App para controlar la recolección de residuos

El Concejo Deliberante local sancionó ayer un proyecto de ordenanza que dispone la creación de una aplicación informática para teléfonos, que permitirá a los vecinos de manera gratuita saber en tiempo real los recorridos de los camiones de recolección de residuos en la Ciudad, así como eventuales modificaciones del servicio y alertar sobre posibles incumplimientos en su prestación.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Bardón, tratada en comisión y sancionada por unanimidad. Según se indicó, la creación de esta App estaba contemplada en el pliego de contratación de la empresa Esur, prestataria del servicio, pero no se cumplía.

El deliberativo sancionó la nueva norma, que ahora deberá reglamentarse, en la primera sesión tras el receso invernal y con las campañas políticas para el 7 de septiembre ya iniciadas.

Además, entre otros temas, se presentaron dos pedidos de informes -de la UCR-PRO y de LLA- vinculados a los fondos municipales destinados a la obra de derrumbe del edificio de diagonal 77 y 48, escenario de un incendio de gran magnitud el mes pasado. Otro pedido estuvo vinculado al presupuesto fijado para la construcción del nuevo osario del Cementerio municipal, que demandó una cantidad de fondos mayor a la estimada inicialmente, al igual que sobre la obra de restauración de la plaza Rocha.