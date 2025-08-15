En medio de la campaña, Kicillof y Alak enfatizan la obra pública

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Fue al inaugurar el ensanche de la diagonal 74, entre 32 y 38, junto a funcionarios y los candidatos del peronismo
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, inauguraron ayer la ampliación de la diagonal 74, en la bajada de la Autopista, y subrayaron las obras públicas que ambos gobiernos vienen ejecutando en la Ciudad. Al mismo tiempo, llamaron al electorado a votar el 7 de septiembre y remarcaron que, si gana el espacio de Javier Milei, muchos de esos proyectos “ya no podrán ser posibles”.
Acompañados de todos los candidatos a diputados provinciales, a concejales y a consejeros escolares de la boleta de Fuerza Patria, ambos mandatarios presentaron la obra de la diagonal 74, en el tramo que va desde la avenida 32 a la 38, consistente en el ensanche de cada mano y la colocación de onda verde en los semáforos y la inminente construcción de un puesto de seguridad con cámaras lectoras de patentes. Tanto el Gobernador como el Intendente advirtieron que el segmento “era un embudo” para el tránsito y que el reclamo vecinal para su resolución “llevaba años” y por el que pasan unos 200 mil automovilistas por día.
En esa línea, realizaron un repaso por las obras públicas más importantes que se realizaron o se están realizando en la Ciudad. “Junto a la Provincia, refaccionamos 80 escuelas y estamos reparando otras 120; adjudicaremos en unos días un nuevo sistema de cámaras de monitoreo y tenemos 102 frentes de obra en todos los barrios de la Ciudad, incluyendo el plan 2 mil cuadras”, dijo Alak, subrayando el protagonismo de su secretario municipal de Planeamiento y Obras, Sergio Resa, ahora candidato a concejal de la lista peronista.
Mencionó, además, el ensanchamiento de la avenida 60, en Los Hornos, el acondicionamiento de los arroyos, la restauración de las plazas San Martín, Italia y Rocha; la del Pasaje Dardo Rocha y la puesta en valor de la Catedral, entre otras obras. “Es lo que quiere el pueblo”, definió el jefe comunal”. Y, tras agradecer a la gestión de Kicillof, lanzó: “Nunca estuve tan cómodo con un gobernador como con él”.
“Había que hacerlo”, dijo el Gobernador sobre las obras que enumeró Alak. “Es la capital de la Provincia”, remarcó. Y anunció la inminente puesta en valor del Estadio Diego Maradona y la continuidad de obras en hospitales provinciales.
En ese contexto, se refirió a las legislativas del 7 de septiembre y pidió a la gente que, “en lugar de indignares en sus casas, vayan a votar y háganlo por la boleta de Fuerza Patria, la única que puede ponerle un freno a (el presidente, Javier) Milei”. El mandatario provincial recordó la deuda de 12 billones de pesos que la Provincia está reclamando al gobierno nacional. “Los bonaerenses producen, dan al Estado nacional y no nos vuelve nada”, dijo. Y en ese marco, advirtió: “No sé si cómo vamos a continuar haciendo las obras que faltan si Milei gana en la Provincia”. Al mediodía, Kicillof y Alak volvieron a mostrarse juntos en un acto con vecinos, esta vez en la Municipalidad, donde entregaron 415 escrituras. El Gobernador también hizo entrega a la Comuna de camiones y material para el reciclado de residuos en origen.
Kicillof y Alak, junto a los candidatos Sergio Resa y Lucía Iañez / PBA
