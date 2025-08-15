“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
De paseo por Mar del Plata, un jubilado de 71 años recibió la peor noticia. Lo llamó un vecino para avisarle que su vivienda en la Av. 122 había sido blanco de un saqueo. El botín fue millonario en plata y otros bienes
Cualquier plan vacacional, por más breve que sea, tiene dos finales cantados. Uno, el normal, cuando se terminan los días de descanso y se debe regresar con energías renovadas al punto de partida del viaje. Pero hay otro mucho más cruel, que es el de la inseguridad, que te obliga a desandar el camino trazado por cuestiones de fuerza mayor.
Este diario ha publicado innumerable cantidad de casos donde familias enteras tuvieron un abrupto final para sus excursiones turísticas. Y volvió a pasar.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, un jubilado de 71 años se encontraba en Mar del Plata cuando recibió la peor noticia: un vecino lo llamó por teléfono para advertirle que su casa había sido blanco de un robo.
Por eso la vuelta se concretó bajo un clima de dolor, impotencia y resignación, porque todas las medidas preventivas tomadas no surtieron efecto.
Lo que no sabía el hombre era el alcance del desapoderamiento, porque su interlocutor no accedió al domicilio.
Quien habita la finca lindera le mencionó que el portón que da la Avenida 122, entre 35 bis y 36, se encontraba abierto y que intentó cerrarlo, pero descubrió que estaba roto.
Los ladrones, una vez en el interior del lote, accedieron al inmueble a través de una ventana, que pudieron forzar sin mayor contratiempos.
El vendaval delictivo fue arrollador, tanto que las pérdidas sufridas tuvieron un alcance muy significativo desde el plano económico y también desde lo sentimental.
Se supo que los intrusos se apoderaron de gran cantidad de prendas de vestir, sobre todo las camperas, y algo de calzado. También levantaron herramientas, una bicicleta de color azul y roja rodado 29, tipo mountain bike, 3.500 dólares aproximadamente y hasta una motocicleta Bajaj -modelo Dominar- 400 cc.
Por si fuera poco del lugar desapareció una escopeta de aire comprimido que dispara proyectiles de goma y dos revólveres marca Galgo calibre 22 corto, que eran muy antiguos y contaban con seis cartuchos en su interior.
Esas armas, explicaron los voceros consultados por este diario, pertenecían a una sucesión familiar y no tenían documentación.
En el hecho tomó intervención personal de la comisaría tercera de Ensenada.
Justo la zona es la limítrofe con La Plata, aunque “de la línea municipal para adentro corresponde a la seccional de El Dique”, explicó un portavoz de la fuerza.
Los pesquisas ahora trabajan en la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad y eventuales testigos.
Ayer en El Dique hubo una persecución por un robo automotor, que terminó con un detenido.
El coche había sido robado en La Plata y fue descubierto por la Central de Monitoreo Comunal. Por eso intentaron cerrarle el paso y se produjo un intento de escape.
El conductor, al ver bloqueada cualquier posibilidad de salida, decidió descender del habitáculo y emprender la retirada a máxima velocidad.
Sin embargo, un agente lo corrió mientras otras iban quitándole espacio de maniobra, hasta que pudieron atraparlo.
La captura tuvo lugar en las calles 39 y 125, donde el automovilista devenido a corredor, de 26 años, fue esposado y derivado a la dependencia actuante.
Se indicó que el detenido tiene domicilio en Punta Lara y que ahora deberá dar cuenta de sus actos ante la fiscal en turno de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo.
