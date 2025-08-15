Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia envió una carta documento al influencer Santiago Maratea, exigiéndole que se retracte públicamente de sus dichos y promociones sobre productos para bajar de peso. La entidad acusó a Maratea de un accionar “agraviante, irresponsable e intrusivo” que pone en riesgo la salud de sus seguidores.

La denuncia surge a raíz de un video que Maratea publicó en su cuenta de Instagram, donde promocionó una infusión con propiedades para la pérdida de peso. En el reel, el influencer aseguró que el producto “te ayuda a bajar de peso” al hacer que el cuerpo “use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa”. En el mismo video, Maratea se refirió a “ciertos nutricionistas arrogantes” que, a pesar de tener un título, “desinforman”.

Laura Salzman, presidenta del Colegio, explicó que la decisión de la entidad se basa en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que prohibe a personas sin título médico o de nutricionista sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios.

“Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo le va a ocurrir al resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir”, afirmó Salzman. Luego, destacó el alcance que tienen los influencers, que pueden llegar a un público susceptible que busca soluciones rápidas, sin considerar los riesgos que estas recomendaciones pueden tener para la salud.

La profesional enfatizó la formación y el cuidado con el que los profesionales de la nutrición abordan estos temas: “Estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces, parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado”.

El Colegio de Nutricionistas exige el cese de la publicidad y busca concientizar a la población sobre el rol de algunas empresas farmacéuticas y alimenticias que podrían estar detrás de estas recomendaciones. “Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva”, concluyó Salzman, reafirmando el deber de la entidad de proteger a la población.

La entidad profesional acusó a Maratea de promover el “intrusismo profesional” y de denigrar a los nutricionistas matriculados, al promocionar e inducir a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, dijo Maratea en el reel que publicó en la red social Instagram.

Otros influencers y personalidades también comenzaron a subir historias y posteos en Instagram contando los supuestos beneficios de incorporar este té. Por ahora, la denuncia le llegó a Maratea.