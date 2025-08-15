Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad |Por “intrusismo”

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

El mediático promovió un té en sus redes sociales para bajar de peso y atacó a los profesionales. Le enviaron una carta documento

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea
15 de Agosto de 2025 | 03:04
Edición impresa

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia envió una carta documento al influencer Santiago Maratea, exigiéndole que se retracte públicamente de sus dichos y promociones sobre productos para bajar de peso. La entidad acusó a Maratea de un accionar “agraviante, irresponsable e intrusivo” que pone en riesgo la salud de sus seguidores.

La denuncia surge a raíz de un video que Maratea publicó en su cuenta de Instagram, donde promocionó una infusión con propiedades para la pérdida de peso. En el reel, el influencer aseguró que el producto “te ayuda a bajar de peso” al hacer que el cuerpo “use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa”. En el mismo video, Maratea se refirió a “ciertos nutricionistas arrogantes” que, a pesar de tener un título, “desinforman”.

Laura Salzman, presidenta del Colegio, explicó que la decisión de la entidad se basa en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que prohibe a personas sin título médico o de nutricionista sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios.

“Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo le va a ocurrir al resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir”, afirmó Salzman. Luego, destacó el alcance que tienen los influencers, que pueden llegar a un público susceptible que busca soluciones rápidas, sin considerar los riesgos que estas recomendaciones pueden tener para la salud.

La profesional enfatizó la formación y el cuidado con el que los profesionales de la nutrición abordan estos temas: “Estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces, parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado”.

El Colegio de Nutricionistas exige el cese de la publicidad y busca concientizar a la población sobre el rol de algunas empresas farmacéuticas y alimenticias que podrían estar detrás de estas recomendaciones. “Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva”, concluyó Salzman, reafirmando el deber de la entidad de proteger a la población.

LE PUEDE INTERESAR

Festeja en la Ciudad el movimiento Schoenstatt

LE PUEDE INTERESAR

El “eterno” reclamo por los micros que no llegan

La entidad profesional acusó a Maratea de promover el “intrusismo profesional” y de denigrar a los nutricionistas matriculados, al promocionar e inducir a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, dijo Maratea en el reel que publicó en la red social Instagram.

Otros influencers y personalidades también comenzaron a subir historias y posteos en Instagram contando los supuestos beneficios de incorporar este té. Por ahora, la denuncia le llegó a Maratea.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
Multimedia

Santiago maratea

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Se reinventó y sueña

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

VIDEO. En medio de la campaña, Kicillof y Alak enfatizan la obra pública
Últimas noticias de La Ciudad

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy en EL DIA

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Festeja en la Ciudad el movimiento Schoenstatt

El “eterno” reclamo por los micros que no llegan
Espectáculos
Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”
VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
Alberto Cormillot: “Vivo cada día como si fuera el último”
Jason Momoa: el gigante que dejó de fumar luego de casi morir ahogado
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Deportes
Se reinventó y sueña
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Información General
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Alertan por el aumento del vapeo de adolescentes: avanza sin freno en Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla