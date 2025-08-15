En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas

Algunos de los frentistas que participaron del encuentro / EL DIA

Una serie de hechos de inseguridad ocurridos en las últimas semanas en el barrio Los Fresnos, de City Bell, motorizaron un encuentro vecinal. Allí se expuso la situación y se coincidió en el reclamo de medidas de prevención de ilícitos.

Algunos de los frentistas que participaron de esa reunión, que se realizó en la noche del miércoles en las calles 446 y 30, informaron a este diario sobre lo conversado en la ocasión.

“Se habló, principalmente, sobre los recientes casos delictivos que se registraron en algunas viviendas de Los Fresnos. Y de la violencia con la que vienen actuando algunos de los delincuentes, lo cual asusta a cualquiera”, reflejó una de las vecinas que, por temor, pidió no ser identificada.

Pero además hizo saber que “se aludió a la importancia de las alarmas vecinales y de la necesidad de que todas las luminarias funcionen correctamente, como también de que cambien a todas a luz led, que iluminan mucho más”.

Sobre este último punto, la mujer denunció que “las lámparas de alumbrado público de la plaza que está en 444 bis y 30, prácticamente no encienden nunca”.

Otro aspecto que gravita negativamente en el contexto de inseguridad que se padece en la zona, está relacionado con “los altos pastizales, donde se esconden delincuentes”. Los habitantes de Los Fresnos reprocharon, a su vez, que “la Policía no conoce la zona, se pierden en las calles y por eso tardan en llegar cuando se los llama”.

ATAQUES EN VIVIENDAS

La vecina que charló con EL DIA dio a conocer que en la reunión se abordaron algunos de los robos en domicilios de la zona. “El lunes a la noche, lastimaron y asaltaron a una mujer en su casa de 444 entre 31 y 131. Los ladrones eran cinco. Robaron cosas de tecnología y anillos. Y hace 10 días, hubo un escruche en 443 bis entre 30 y 31”.