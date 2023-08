VIDEO. Carnicero rompió en llanto en vivo: "Me da pena que un jubilado venga con monedas"

Tras las elecciones, el dólar se disparó y los aumentos no tardaron en aparecer. En La Plata (léase ), ya hay comercios que suspendieron las ventas frente al desconcierto por el valor de la reposición en góndolas.

En Caballito, un carnicero se quebró en llanto en vivo, durante un móvil de TN, por la situación económica de los clientes y, especialmente, de los jubilados. Según contó, llegan a pagarle con monedas pues no les alcanza.

Con evidente dolor en la mirada, aseguró “a veces me la aguanto” respecto a la necesidad de aumentar los precios para poder tener un pequeño margen de ganancia. Vale destacar que en las últimas horas, la media res duplicó su valor.

“Me da pena la gente pero bueno, no voy a bajar los brazos, sea el que sea que esté de presidente. Gracias a Dios trabajé toda mi vida y nunca dependí de ningún presidente. Que hagan lo que quieran con el país, pero se tienen que dar cuenta”, afirmó Sergio.

“Me da pena que un jubilado venga a sacar sus monedas para pagarte un churrasco a $800”, describió sobre el dolor que le genera. El comerciante es de nacionalidad uruguaya pero desde hace 30 años vive y trabaja en Argentina.

Si bien considera que “no es joda, no es fácil”, tiene dos empleados “y me mantengo para mantenerlos, no los quiero sacar”. “La estoy luchando. Hay veces que ni duermo pero la sigo luchando”, cerró.