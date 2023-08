VIDEO.- Incertidumbre total en La Plata: comercios no abren por falta de precios y todo se ata al dólar

La disparada del dólar, en el marco de la devaluación del peso, sigue causando incertidumbre en el comercio de La Plata y algunos locales de distintos rubros ya empezaron a tomar la decisión de bajar las persianas al menos por algunos días. El motivo de la drástica medida es la falta de lista de precios de los productos, mientras nadie sabe en qué valor se va a estabilizar la moneda estadounidense.

Desde una casa de iluminación de 65 entre 29 y 30 señalaron que "el comercio está teniendo un movimiento muy raro con respecto a los clientes". Martín, el propietario del local, dijo que "decidió seguir abierto porque es mi trabajo, es de lo que vivo". Sin embargo, se mostró alarmado por el cierre de un negocio de su rubro situado en el mismo barrio. "No podés aumentar por el poder adquisitivo de la gente... No se puede especular sobre un supuesto", expresó en medio de la incertidumbre".

En tanto, desde una ferretería de 63 y 29 los clientes se quejaron porque "los pesitos valen cada vez menos". "Los productos se van a valuar y los pesos se van a devaluar", advirtió. "Así que estoy aquí estamos, gastando los últimos pesitos del mes". "Acá con los comerciantes somos vecinos y venimos con confianza, pero estamos todos con incertidumbre", dijo.

Asimismo, desde un corralón de 65 y 24 sostuvieron que "la situación es complicada, no sabemos lo que estamos haciendo. Vender, vendemos, tratando de cuidar la mercadería. No sabemos a qué precio vamos a poner. Está llegando mucha lista nueva con aumentos entre el 10 y 20 por ciento. Si bien la desvalorización fue del 20, no creo que todo vaya a precio porque es más para lo importado que para lo nacional".

"La gente viene normal, aunque ya hay un parate importante en el comercio en general y sobre todo en la construcción, donde hay poco movimiento hace rato. No vemos que haya cambiado tanto eso ahora", dijo respecto de las ventas.

En cuanto a los precios por pedidos, explicó que "según el día que haya salido, si no está facturado lo pagás al precio nuevo". "La venta que estamos haciendo es para que la persona lo haga de forma diaria. Si es para acopio, no, porque no tenemos la certeza de lo que estamos haciendo", señaló.

"Recién me vinieron a ofrecer ladrillos pero ni siquiera tenían precio de flete", añadió sobre la incertidumbre reinante. "No sabemos si el dólar subió lo que tiene que subir o si va seguir subiendo. Y no sabemos el motivo, tampoco. Y nosotros necesitamos la venta porque tenemos que pagar sueldos y un montón de cosas", lamentó.

"Uno todo lo que agarra lo invierte en material para no perder la plata con la inflación que hay. Pero uno necesita el efectivo para pagar sueldos y demás. Uno necesita abrir, ya no para ganar plata, sino para cubrir un montón de gastos", afirmó.

El drama de la paralización del comercio tras la devaluación comenzó a sentirse con fuerza ayer en La Plata cuando algunos comercios tuvieron que comunicar el cierre parcial de la venta al público debido a la falta de listas de precios, tal como ocurrió en una parrilla y vinoteca de la zona de 122 y 70. En este caso, desde el negocio comunicaron: "Estimado cliente, debido a la incertidumbre de precios en los productos decidimos no abrir hasta el viernes al mediodía. Nuestra idea no es inventar ningún costo que perjudique tu bolsillo y tampoco podemos perjudicar el nuestro. Te pedimos disculpas y nos reencontramos el viernes. Gracias por la banca de siempre".