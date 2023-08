Cuáles son los feriados y fines de semana largos que restan en el año

Recientemente se supo que el feriado por el 17 de agosto, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se trasladó al lunes 21, con lo que, apenas pasadas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país se vivirá otro fin de semana largo.

Será el primer fin de semana largo después de las vacaciones de invierno y se extenderá desde el sábado 19 al lunes 21 de agosto.

Después de ese feriado, durante todo el mes de septiembre no habrá ningún feriado nacional.

La explicación de la modificación en la fecha del feriado conmemorativo está contemplada en la Ley N° 24.445, normativa que fue sancionada el 11 de enero de 1995.

En esta norma se incluyó el “paso a la inmortalidad de San Martín” como una fecha trasladable.

Según el artículo 4° de esta normativa, el feriado nacional del 17 de agosto “será cumplido el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo”. De esta manera, la fecha se desplazó al lunes 21.

De acuerdo con la ley, los feriados nacionales que coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, mientras que aquellos que caigan en jueves y viernes se correrán al lunes siguiente.

Hasta fin de año

La próxima fecha en el calendario de días festivos será el viernes 13 de octubre, un feriado con fines turísticos, y el lunes 16 del mismo mes, al que se trasladará el Día de Respeto a la Diversidad Cultural del 12 de octubre.

Después de eso, el 20 de noviembre, habrá un nuevo fin de semana largo de tres días, en este caso, como consecuencia de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Finalmente, diciembre contará con otros dos, al conmemorarse el viernes 8 la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible, y el lunes 25, con los festejos de Navidad.

El calendario de feriados 2023 fue confirmado a comienzos de año por el Ministerio del Interior y el de Turismo y Deportes de la Nación.

El mismo estableció un total de 14 feriados inamovibles, 2 trasladables y 3 con fines turísticos, lo que contabiliza un total de 19 días festivos.

El 9 de Julio, Día de la Independencia, también se celebró como feriado inamovible.

No obstante, como coincidió con un domingo, día en el que la mayoría de la población no trabaja, no se pudo disfrutar de un fin de semana largo.

Antes, el 17 de junio se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, y el 20 de junio se celebró el Día de la Bandera en honor a Manuel Belgrano.

También el Gobierno declaró el 19 de junio como feriado puente con fines turísticos, lo que extendió la oportunidad de aprovechar al máximo el tiempo libre.

Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en los días feriados nacionales los empleados no están obligados a trabajar.

Si lo hacen, elempleador deberá pagarles el doble de una jornada normal.