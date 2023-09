La conmovedora historia de los nietos que les regalaron a sus abuelos la suscripción a EL DIA

“Querido, te lo voy a decir sin vueltas, porque a mi edad ya las cosas no me dan vergüenza: mi marido y yo compramos EL DIA desde hace 50 años. Para nosotros es como una parte de nuestras vidas. Pero somos jubilados y, la verdad, ya nos estaba costando mucho comprar el diario todos los días. Con todo el dolor del alma, dijimos ‘si no podemos pagarlo, ya está’”, le contó Ofelia al cronista que escribió esta nota, antes de revelar un gesto que tuvieron sus nietos que conmovió a esta pareja, ella de 87 años y el de 90.

“El domingo vino a comer Martín, uno de nuestros nietos y salió el tema. Pero él no dijo nada, como que no le dio mucha importancia. Por eso fue tan grande la sorpresa cuando el martes sonó el timbre y, al abrir la puerta, estaba él con sus hermanos, Florencia y Matías”, relató Ofelia. Y agregó: “‘Qué sorpresa’, les dije, ‘qué hacen los tres juntos por acá un martes’, porque generalmente no vienen juntos un día de semana. Y ahí Florencia me dijo: ‘abu, les queremos dar una sorpresa’. ‘¿Cuál mi amor, estás embarazada?’, fue lo primero que se me ocurrió jajaja. Y me contestó ‘no, no, es otra cosa. Nosotros les vamos a pagar la suscripción al Diario, porque no queremos que lo corten. Ya fuimos a pagar, pusimos la tarjeta de crédito y chau. Ustedes olvídense, que a partir de ahora lo pagamos nosotros’”.

“La verdad, me dejaron helada y lo llamé a Osvaldo (su marido) para decirle, pero antes de que viniese me emocioné tanto que se me cayeron unas lágrimas. Jamás se me hubiera ocurrido que iban a tener tan presente lo que significa el Diario para nosotros y menos que para darnos este gusto iban a ponerse de acuerdo para pagarlo con la tarjeta. La verdad fue un detalle que no vamos a olvidar”, aseguró Ofelia.

“No tengo palabras”, dijo por su parte Osvaldo. Y añadió: “Ojalá otros platenses tengan la suerte de tener nietos tan buenos como los nuestros y, si se les complica para pagar el Diario o lo que sea, puedan contar con ellos en esas situaciones”.

Sin más, una linda historia de una familia fiel lectora de EL DIA, que quiso compartirla con nuestros lectores. Y que, a la vez, motivó algo pensado para los abuelos de la Ciudad, como ellos: a partir de ahora, EL DIA les hará un 20 por ciento de descuento en la suscripción al Diario a los abuelos, si cualquiera de sus familiares la abona con tarjeta de crédito. Además, estará la opción para el familiar de tener un descuento del 50 por ciento en la suscripción a eldia.com (ver aparte).