El blue bajó y se vendió a $738 en la Ciudad

En la jornada de ayer, el dólar blue se vendió a $738 en La Plata y a $730 en las “cuevas” de la city porteña. El blue empezó septiembre cinco pesos por debajo cotización del último día de agosto. De esta manera, continúa con la tendencia a la baja de los últimos dos días.

Pese a los tres días consecutivos en caída, la divisa informal terminó la semana en los mismos valores con los que empezó, ya que entre lunes y martes subió $20 y en las últimas tres ruedas perdió el mismo monto. Así, la brecha con el dólar oficial es de 98,9%, mientras que con el mayorista es de 108,5%.

El dólar blue aumentó $185 (+33,6%) en agosto. Un mes agitado, sobre todo por la volatilidad en el medio de la incertidumbre electoral y la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó 7.500 millones de dólares y se suma a los fondos adicionales enviados por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 1.300, además de los U$S 650 millones que se comprometió a girar el Banco Mundial.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió nuevamente U$S 21 millones, elevando su saldo positivo en el Mercado único Libre de Cambios (MULC) a un total de U$S 1.256 millones al cierre de agosto, el mejor mes para la autoridad monetaria. De este saldo, U$S 1.126 millones se obtuvieron después de la devaluación que aplicó el Gobierno al día siguiente de las PASO, una medida exigida por el FMI.

Tras la devaluación del 14 de agosto, la cotización del dólar solidario elevó su cotización a $ 640,82, versus los $ 685 a los que se conseguía el dólar blue. Este viernes el paralelo ya se ubica a $ 735, unos $ 95 de diferencia entre uno y otro.

En tanto, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa se sostuvo en los $670,83. En tanto, el dólar CCL (contado con liquidación) retrocedió 2,6 por ciento hasta alcanzar los $778,02, luego de haber pasado los $800 el martes pasado.