Qué hombre le dio dos casas, auto y más a Florimonte

Desde Villa Carlos Paz, en donde hace temporada de teatro junto a Nazarena Vélez, Gladys Florimonte contó quién fue el único hombre gracias al que pudo tener casa, auto y dinero.

“Gracias a Zulma y a Marcelo, que fue mi San Cayetano, siempre le voy a agradecer, gracias a él tengo mi casa, el auto, otra casita más en Córdoba y todavía puedo seguir trabajando con Zulma”, su personaje más popular.

“Verlo a Marcelo feliz es todo porque Marcelo es parte de mi vida porque en un momento no tenía casa, ni nada. Me había separado y no tenía absolutamente nada. Y gracias a la posibilidad que me dio y el juego que hizo conmigo desde el 2009 hasta el 2023 ahora tengo todo”, agregó la humorista.