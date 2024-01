Ritual con balazos en un velatorio y graves daños en el Cementerio

Ayer en Ensenada no hubo paz, ni siquiera en el interior del Cementerio Municipal, que es un lugar donde, por antonomasia, se ofrece respeto y acompañamiento a todas aquellas personas que ya no están. También se lo conoce como camposanto, un sitio alejado de cualquier expresión que denote violencia. Sin embargo, en estos tiempos complejos, parece no haber límites para las conductas disvaliosas.

Todo empezó con un velatorio sobre la calle 35 bis entre 122 y 123, donde un grupo de ´motoqueros, conocido de un joven de 22 años que se había quitado la vida en el barrio El Dique de esa ciudad, aparentemente luego de una discusión con su pareja, decidió ofrecerle una despedida bajo un ritual peligroso: a los tiros.

Los disparos, al menos tres, generaron mucho temor en la zona y hubo llamados al 911, que impulsaron un operativo policial.

De inmediato, cuando los móviles llegaron a la escena, se produjo un desbande y enseguida la persecución se enfocó en tres motocicletas, que partieron a todo lo que da por 122 hacia 120 y, por esta arteria, hacia 126.

En ese instante, los ocupantes de uno de los rodados terminaron en el suelo y sufrieron heridas, por las que tuvieron que ser derivados al hospital Gutiérrez.

En ese sentido, se supo que uno de ellos, de 16 años, terminó con una fractura en la tibia derecha y el otro, de 17, con distintas excoriaciones.

En tanto, un tercer sospechoso, de 15 años, pudo ser alcanzado por efectivos de la Motorizada local en 6 y 528, ya del lado de La Plata.

Armas no se secuestraron, por lo que se presume que pudieron ser descartadas o entregadas a supuestos cómplices.

Las fuentes mencionaron que “se estableció que las motos en que circulaban eran robadas y que hubo una tercera que apareció incendiada”.

EN EL LUGAR EQUIVOCADO

Pese al dolor que provocó tan inesperada partida, muchos de los que acompañaron al difunto hasta su última morada, no tuvieron mejor idea que pintarrajear absolutamente todo lo que tuvieron por delante.

Paredes de la necrópolis, la entrada, los baños, varios vehículos estacionados en el lugar y hasta una parada de micros, quedaron al alcance de los grafiteros, que usaron tarros de aerosol para dejar las marcas del delito.

Claro que la zona está monitoreada con cámaras de seguridad y hubo 13 jóvenes aprehendidos, de entre 15 y 22 años, a quienes acusaron por el delito de “daño”.

Obviamente, hay personas inimputables por su edad y, que están al margen de cualquier causa penal, pero a los que sí quedaron inmersos dentro del proceso, tampoco se le complicó la libertad ambulatoria, ya que la pena en expectativa para la figura endilgada es realmente muy baja.

Por eso, al cabo de un rato, todos fueron puestos en libertad.

Los voceros indicaron que ahora se intenta determinar si alguno de los implicados puede estar involucrado con episodios delictivos.