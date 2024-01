Realeza danesa: chau Margarita, hola Federico: cambio de época y de perfil

El momento en que margarita firma y abdica en su hijo Federico, en la imagen a su derecha / THE ROYAL HOUSE

Cuando un hijo hereda de sus padres virtudes (o defectos, en el peor de los casos) decimos que el fruto no cae lejos del árbol. Pues el 26 de mayo de 1968 alguna rara conjunción de vientos hizo que el niño que nació ese día en Copenhague, de nombre Federico Andrés Enrique Christian, saliera volando y cayera en otra galaxia, muy lejos de su madre, de nombre Margarita y por ese entonces princesa de Dinamarca.

Madre e hijo no podrían ser tan diferentes y eso quedó en evidencia el domingo pasado cuando ella, después de 52 años siendo reina de Dinamarca, abdicó en él, príncipe heredero por el mismo lapso.

Margarita es imponente, distante, protocolar, creativa, intelectual y fría. Federico es sentimental, tenaz, deportista y cálido. Ella es nieve y él, el fuego que, a veces, la derrite. Con todo lo bueno y lo malo que eso implique.

A pesar de que siempre había dicho que abdicar era para flojos, el 31 de diciembre y sin que se le mueva un músculo, Margarita anunció que el 14 de enero le pasaría la posta a su heredero. A él se lo había avisado tan solo cuatro días antes, como al pasar. “Ah, Fede, de paso te cuento que en 15 días te vas a convertir en rey”, podría haber dicho. No es que Federico no supiera que eso iba a pasar algún día. Después de todo él pertenece a los pocos europeos, contados con los dedos de las manos, que tienen el puesto de trabajo asegurado de por vida.

¿Qué motivó a la reina a tomar esa decisión? Tal vez sus problemas de huesos que la tienen a maltraer y por los que no puede estar mucho tiempo parada. O quizás no le gustó la imagen de Isabel II llevando el peso del reinado hasta el último suspiro. O, lo más seguro, es que se dio cuenta que Federico está atravesando la crisis de la mediana edad y ha realizado alguna que otra excursión nocturna. Ni sus 55 años, ni sus arrugas, ni sus canas le confirieron aspecto de maduro y responsable. Y su madre no habrá querido correr el riesgo de que su nuera, Mary, se hartara. Siendo rey, Federico tendrá más cosas que hacer que correr maratones, llevar a los chicos al colegio e ir una vez al año a la reunión de Comité Olímpico. Poco tiempo le quedará para devaneos con muchachas.

A favor de Federico digamos que, como en la canción de Joaquín Sabina, le envenenan “los besos que va dando” y se nota en sus ojos “que daría por Mary, la vida entera”.

El domingo pasado fue típico día de invierno en Copenhague. Las pocas horas de luz del mediodía se vieron opacadas por las nubes. Pero fue una bendición que solo hiciera 1 grado bajo cero, temperatura agradable para los daneses, que permitió que la gente se volcara a las calles para ver el último viaje de Margarita como reina desde su residencia de Amaliasborg hasta el palacio de Christianborg. Lo hizo en un carruaje de 1891 que tiene la particularidad de haber sido el primero en contar con luz eléctrica.

Christianborg, también conocido como Borgen, es la sede del gobierno de Dinamarca. Conviven allí los tres poderes y si a algunos lectores les parece conocido es porque allí se desarrolla la excelente serie de Netflix “Borgen” que, aunque no trata sobre la realeza, la toca tangencialmente y la recomendamos.

Federico, Mary y su hijo mayor y heredero, Christian, también llegaron puntuales al Consejo de Estado, que tenía como única orden del día la firma de la abdicación. A las 14 comenzó el acto y duró 90 segundos. Una mirada rápida al video puede dejar la impresión de que cualquier jubilado que firma su retiro en el Anses le pone más emoción que Margarita. Ella firmó, se levantó, indicó dos veces a Federico que se sentara en su lugar, dijo “Dios salve al rey”, agarró su bastón e hizo mutis por el foro sin esperar ni la firma de Federico, ni los aplausos, ni los saludos protocolares de miembros del gobierno.

Una segunda mirada a lo registrado por la cadena danesa DRTV pone de manifiesto que Margarita no estaba apurada sino a punto de colapsar. Era un manojo de nervios y ni loca iba a mostrar lágrimas en público. Huyó antes de tirar por la borda su fama de reina pura y dura. Ya, luego, con Federico en el trono, todo fue emoción.

A las 15 apareció en el balcón el protagonista de la jornada, el rey Federico X. Fue salir y empezar a secarse las lágrimas con sus guantes blancos del uniforme militar de gala. La primera ministra, Mette Frederiksen, fue la encargada de realizar la proclama. Según dicta la tradición fueron tres veces las que dijo “La reina ha abdicado. Larga vida al rey Federico X”. Hacia la derecha, hacia la izquierda y mirando hacia al frente. Luego fue acompañada por la multitud con nueve hurras al rey mientras agitaba su brazo derecho. Es posible que sean tradiciones anacrónicas pero, sin embargo, deben llenar el corazón de los daneses.

El discurso de Federico fue corto pero contundente. Se distanció de su madre dejando claro que reinará para el futuro. Dijo sentirse acompañado por todos y reconoció que necesita la ayuda de su amada esposa, su familia, de los ciudadanos y de “aquello que es más grande que nosotros”. Federico, ahora jefe de la iglesia danesa, se refirió así a Dios. Lo invocó sin jugarse demasiado y por, primera vez, un rey danés no incluye lo divino en su lema. “Unido, comprometido, por el reino de Dinamarca”, suena más a jefe de Estado laico que a un vikingo guerrero que se pone en manos de Dios.

El factor Mary y el beso del año

Aunque fue ovacionado, la plaza realmente estalló ante la aparición de su nueva reina. Mary, la australiana que se convirtió en esposa de Federico hace casi 20 años, es muy popular. Bellísima, elegante, inteligente y una gran representante de Dinamarca, país que adoptó como propio. El balcón se completó con la llegada de Christian, el príncipe heredero, y sus hermanos, Isabella, Josefina y Vicente.

No podemos saber si hay fisuras pero lo cierto es que se mostraron como una familia feliz. Como actores luego del estreno, fueron tres las veces que salieron al balcón. Y en una de esas salidas protagonizaron el beso del año, a tal punto que parecía más una boda que un traspaso de trono. Y tal vez lo era. Tal vez fue una especie de reafirmación de votos matrimoniales, un beso por el que Federico dio por zanjado el rumor de infidelidad que lo tuvo en el ojo de la tormenta en noviembre pasado. Pero… ¿Mary borró sus dudas con ese beso apasionado? Los expertos en lenguaje corporal dicen que ella lo esquivó dos veces y solo le puso el cuerpo cuando no le quedó otra. De todas formas se los vio contentos y unidos.

La mañana siguiente tuvieron el primer acto como reyes en el Parlamento y la llegada fue de película. Mientras nevaba copiosamente bajaron del auto y también bajo la nieve los esperaban la reina Margarita, el príncipe Joaquín y la princesa Benedicta, madre, hermano y tía del nuevo rey. A pesar del frío y de desavenencias del pasado, fue un cálido encuentro.

Con este cambio se ha quedado Europa sin mujeres en el trono. Diez son los monarcas hombres que reinan, aunque no será por mucho tiempo. Cuando llegue el recambio generacional y si todo sigue su curso, habrá más reinas que reyes.

Espejito, espejito

Los actos requerían, lógicamente, atuendos y joyas de importancia y las damas no han defraudado. Es cierto que si lo comparamos con la coronación de Inglaterra y los Países Bajos, este acto tuvo gusto a poco. Pero Margarita así lo dispuso y, además, con tan poca anticipación no era mucho lo que podía organizarse.

Para el domingo la reina saliente eligió un traje púrpura que ya conocíamos, pero lo más significativo fue la elección de las joyas. Los rubíes fueron protagonistas: los aros se los había regalado su esposo, el príncipe Enrique, cuando cumplió 50 años y el broche con forma de herradura se lo había regalado su padre, el rey Federico IX, cuando entró en vigor la constitución que permitió que reinaran las mujeres.

La reina Mary, en cambio, sí que estrenó. Y fue de blanco, como suponíamos. El diseñador a cargo, Søren Le Schmidt, definió el vestido de Mary como “relativamente sencillo. De manga larga, con hombros marcados y falda de ligero vuelo, está confeccionado con una mezcla de lana y viscosa, y tiene el elemento más llamativo: un cinturón separado que tiene una caída voluminosa desde la cintura, alrededor del cuello y sobre un hombro”. Como curiosidad diremos que fue confeccionado por Birgit Hallstein, la misma modista que cosió su traje de novia.

Siendo los colores de Dinamarca el rojo y el blanco no es de extrañar que haya elegido rubíes. Y nada más ni nada menos que piezas de la parure de los Bernardotte realizada en 1868. El conjunto fue regalado a Federico por su abuela y ya hemos visto varias veces a Mary con la tiara. Esta vez llevó el anillo, un broche en la cintura, los aros y las horquillas en el pelo.

Para la comparecencia en el Parlamento del día lunes, la reina Mary optó por el azul. Llevó un conjunto de dos piezas de Ole Yde, un diseñador danés, que completó con un sombrero con plumas. Nada fue estreno pero la elección fue acertada. El broche de zafiros de la parure de Conaught fue otra de las joyas históricas que lució. Mary no es ostentosa pero no escatimará el uso de las joyas de las que ahora puede dispone.

Federico y Mary serán grandes reyes de Dinamarca. Diferentes. No tan solemnes y mucho más impredecibles, pero gozan del favor de los daneses quienes, como nosotros, no podemos esperar a verlos presidir las grandes galas y las visitas de estado a otras monarquías, actos todos ellos tan deslumbrantes. Deseamos, desde estas páginas, larga vida a Sus Majestades.

