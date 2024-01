Daniel Osvaldo y Daniela Ballester alejaron los rumores de crisis "Adoro el brillo de tus ojos"

Recordemos que, en las últimas semanas tomó forma el rumor de una posible separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, a muy poco tiempo de que ambos dieran a conocer su vínculo amoroso en público.

Pero, ahora terminaron de despejar los nubarrones con una publicación compartida en sus redes. Se trata de un álbum de cuatro fotos en las que lucen sonrientes, a los besos y también abrazados. Para terminar de darle forma romántica, le agregaron la letra del bolero “Adoro” que compuso Armando Manzanero, junto con dos emojis de corazones de color azul.

Claro está que, la letra en cuestión con la autoría de Manzanero, es digna de ser recordada. El amor, puesto en palabras. ¿Qué más?

“Adoro la calle en que nos vimos / La noche cuando nos conocimos / Adoro las cosas que me dices / Nuestros ratos felices / Los adoro vida mía / Adoro, la forma en que sonríes / Y el modo en que a veces riñes / Adoro la seda de tus manos / Los besos que nos damos / Los adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca, muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Yo te adoro vida mía”, dice la letra completa de la canción, la cual figura en el posteo.

Como si fuera poco, al pie de la misma, el exjugador de Boca Juniors y de la Selección Italiana de fútbol le agregó un rotundo “te amo”, rodeado de otros dos corazones. Si bien la publicación se llenó rápidamente de “me gusta”, tiene los comentarios cerrados. En paralelo, la cuenta de Instagram de Ballester figura como privada, por lo cual no puede verse si la compartió o si le agregó algún mensaje extra.

Para finalizar, vale destacar que, a finales del año pasado, cuando la relación había dejado de ser un secreto a voces y los protagonistas la habían confirmado en sus respectivas cuentas de Instagram, la periodista dio detalles de cuándo había comenzado el noviazgo. “Ya te contaron, hace tres meses”, dijo la conductora en un improvisado móvil del espectáculo para la tele.