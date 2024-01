Trump candidato: el magnate camino a la nominación republicana

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ganó anoche las primarias a la Casa Blanca del Partido Republicano en el estado de Nuevo Hampshire, según proyecciones de las cadenas Fox News, ABC News y NBC News.

Trump compite por la candidatura presidencial republicana con la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, a la que también derrotó en los caucus de Iowa de la semana pasada.

Con el 24 % escrutado en Nuevo Hampshire al cierre de esta edición, Trump aventaja con un 52,5 % a Haley (46,6 %), quien reconoció su derrota y felicitó al exmandatario, pero se mostró reconfortada por el resultado ajustado.

En las primarias de Nuevo Hampshire se reparten solo 22 delegados de los 2.429 que participarán en la Convención Nacional Republicana que este verano nominará al candidato a la Casa Blanca.

Pero en comparación con estados más conservadores, es revelador para tomar el pulso nacional y de las próximas primarias, dado que los votantes no afiliados estaban autorizados a votar en las primarias tanto del partido Republicano como del Demócrata.

De momento, Trump se lleva 11 delegados frente a 6 de Haley, a falta de que se asignen los otros cinco a medida que avance el escrutinio. Después de los caucus de Iowa de la semana pasada, en los que Trump arrasó, esta era la segunda parada de las primarias republicanas.

Ajustado, pero el pronóstico del lado de Biden

Haley esperaba que su mensaje calara más entre el electorado de Nuevo Hampshire, más moderado que el de Iowa. Pese a no haber logrado ganar, el resultado es más ajustado de lo que apuntaban las últimas encuestas.

Trump tiene “casi asegurada” la nominación republicana, afirmó, por su parte, el equipo de Biden

A la sede de la campaña de Trump en anoche acudieron decenas de seguidores, donantes y legisladores republicanos, entre ellos la congresista Marjorie Taylor Greene y la excandidata a la Gobernación de Arizona Kari Lake.

El polémico excongresista George Santos, quien fue expulsado de la Cámara de Representantes por haberse embolsado dinero de su campaña electoral, también se presentó en esa fiesta de campaña.

“A mí me gusta Hayley, no tengo nada en su contra, pero ella no va a ganar”, dijo Santos a reporteros a la entrada del salón de eventos del hotel Sheraton, donde se espera que el exmandatario llegue pronto.

Santos aprovechó para desmentir los rumores, promovidos en redes sociales, de que estaría aspirando a ser la fórmula vicepresidencial de Trump: “Tengo 35 años y ya no quiero hacer política; déjenme en paz”.

La próxima votación se celebrará a finales de febrero Carolina del Sur, estado de Haley.

Ayer también hubo primarias demócratas en New Hampshire, pero sin boletas con el nombre de Biden debido a desacuerdos con la rama local del partido.

Biden dedicó la jornada a hacer campaña en Virginia (este) con su vicepresidenta Kamala Harris sobre el derecho al aborto, amenazado o ya prohibido en gran medida en los Estados gobernados por los republicanos.

Trump, mientras, procesado en varios casos, incluido uno por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, alternará los próximos meses los tribunales y los mítines.

El pasado lunes estaba previsto que testificara en un juicio por difamación en Nueva York, pero la vista judicial se aplazó.