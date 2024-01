Pichetto advirtió al Gobierno: “Si no va a un camino de coalición, tendrá dificultades; no se puede funcionar así 4 años”

Miguel Angel Pichetto es un actor clave hoy en día en la política argentina. Es el líder del nuevo bloque "Hacemos Coalición Federal", pero también es uno de los negociadores -y con muy buena llegada- con los distintos espacios llamados como "oposición dialoguista". Es por eso que el gobierno del presidente Javier Milei entabla relaciones con este sector en la búsqueda de votos para que la Ley Ómnibus se apruebe una vez que llegue a Diputados, que sería la próxima semana.

Pichetto hizo críticas al proyecto oficial asegurando que en la “megaley se metieron con muchos temas”. Y en ese marco resaltó la necesidad que tiene La Libertad Avanza de fortalecer el diálogo y encontrar alianzas parlamentarias. “No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión", sostuvo.

Luego agregó que "hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias. Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años. El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”.

Este viernes brindó una entrevista con una radio porteña y se refirió a algunas actitudes confrontativas de Milei. En ese marco el diputado recordó que el kirchnerismo “también tuvo actitudes muy fuertes, incluso se metió con la Justicia y hasta con el Poder legislativo”. De todas formas volvió a insistir con la necesidad de establecer diálogos con distintos sectores.

“El Gobierno tiene el deber, para gobernar cuatro años, que es su mandato ganado por las elecciones, tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de un consenso. Requiere de un espacio de coalición con las fuerzas que no han estado con el kirchnerismo en el período de Alberto Fernández que fue nefasto”, sostuvo Pichetto, quien además pidió “bajar un cambio " y “apostar por el diálogo”. En ese sentido manifestó que la gente “votó por más diálogo, salir de la confrontación. Eso también fue votado, no votamos un modelo autoritario. Ha tenido la Argentina una dinámica tremenda en estos 40 días”.

En tanto que sobre la Ley Ómnibus dijo que no están tan lejos en las posiciones, aunque advirtió sobre dos temas en los que el Gobierno debe aceptar los cambios que pide la oposición: jubilaciones y retenciones.