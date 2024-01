Quejas por el estado de los baños en la Torre 1

El estado de los baños públicos de la Torre 1, de 12 y 51 dispararon numerosas quejas de los empleados y de la gente que concurre para hacer distintos trámites.

Falta de limpieza, olores nauseabundos, no hay papel higiénico como así tampoco para secarse las manos o la cara. Según se describe, pasar cerca de los baños es toda una odisea, porque quienes circulan por esos sectores terminan con nauseas por las emanaciones.

“Desde hace un tiempo largo, a fines de 2023, que no se hace una limpieza fuerte de los sanitarios”, dijo un empleado de la torre 1 que habló con este diario.

Según apuntan empleados de distintos pisos de la torre administrativa céntrica, el color ocre en los mingitorios le ganó ampliamente al blanco original del equipamiento.

“Hace tiempo que no se ve esto en los baños. Antes se hacía limpieza periódica de los sanitarios, ahora hace tiempo que no vemos gente limpiando. La higiene no está más”, dijo una gestora que habitualmente asiste a la torre administrativa por distintos trámites.

En la torre 1 comparten espacio oficinas municipales y provinciales. “El abandono de los baños, prácticamente en todos los pisos, es llamativo. Con las altas temperaturas que estamos soportando en estos días la situación es cada vez peor”, dijo otro empleado que pidió una urgente solución porque “así no se puede seguir trabajando”.