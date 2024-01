La Brujita Verón con el streamer Davoo Xeneize: su amor por Estudiantes, Maradona, la Libertadores, el recuerdo de Sabella y más

En una charla mano a mano con Davoo Xeneize, un joven streamer hincha fanático de Boca (pero que reúne seguidores de todos los equipos), habló Juan Sebastián Verón, el actual vicepresidente de Estudiantes, que repasó momentos en su carrera, equipos y su amor por el pincha.

Su debut, su vuelta a Estudiantes, el campeonato del 2006 y 2010 y la tan ansiada Copa Libertadores, fueron los ejes de una entrevista que permitió volver el tiempo atrás y recordar todo lo vivido para el capitán y su familia y amigos.

Las frases más importantes

Su primer acercamiento al club

"Yo en el 82 era muy chico. Ósea, lo vi a Estudiantes pelear siempre en las difíciles, me tocó vivir un descenso y fue una etapa complicada. Acá está el paralelismo entre el inicio de fútbol, juveniles, y obviamente vivir una etapa como hincha no tan linda".

Su primer transferencia a otro equipo argentino: luego, llegó el momento del camino Europeo

Luego de debutar en Estudiantes en el año 1994, donde Verón aseguró que se había armado "un equipo con jugadores del riñón del club", es trasferido a Boca. Allí le toca compartir equipo con Diego Armando Maradona, quien volvió en su última etapa como jugador para retirarse años después.

"Cuando me vende Boca, eso me ayudó por el sueño y las ganas de compartir con Maradona un equipo, con muchos otros jugadores que me tocaban verlos por televisión. No es fácil convivir en un vestuario, como era ese vestuario. Siempre me llevé de todos algo y sobre todo, buena gente".

Su vuelta a Estudiantes en 2006

"Fue una decisión de familia, decisión deportiva, a dónde decidí volver. Se dio todo. Yo justo terminaba mi contrato (en el Inter de Italia) y estaba convencido de lo que quería y estaba bien físicamente. Tenia sondeos de Italia, de España y en su momento hablé con Boca y River. Por cortesía los escuché, pero tenía la decisión ya tomada".

"Yo quería volver a Estudiantes. Una cosa es volver un verano o invierno al country de visita y otra cosa es vivirlo con esa carga emotiva. Me atraía mucho lo institucional".

- La pregunta clave: ¿En qué momento sentiste que podían ser campeones?

"Antes del clásico (7 a 0 ante Gimnasia, el 15/10/2006), previa salida a la cancha, yo dije que si ganábamos podíamos pelear el campeonato, podíamos salir campeones. Yo realmente lo presentía, lo sentía, sin pensar. El equipo se sentía bien, transmitíamos otra cosa, ya teníamos un estilo bien marcado y el equipo jugaba un buen futbol".

"Fue un buen partido. Después se da todo el camino, pero obviamente que es un partido muy recordado para el hincha, porque después viene una racha increíble en el clásico hasta hace poco".

La final con Boca, en un mano a mano en 2006

"Para nosotros, llegar a ese momento, tener la posibilidad de una final y saber que del otro lado estaba perdiendo (Boca caída 2 a 1 ante Lanús) y vos no ganas, te agarra una cosa de no podemos pechearla en este momento (Estudiantes le ganó 2 a 0 a Arsenal con goles de Mariano Pavone y Agustín Alayes). Volver y ser participe del campeonato, fue mucho más de lo que me esperaba."

"Llegábamos con un envión importante. Boca, mas allá del equipo que tenia y los jugadores, siempre algo de confusión te genera. Fue un partido parejo".

La Copa Libertadores del 2009: la gloria eterna

"Yo nací escuchando y viviendo en carne propia las historias del 68 y la Copa Libertadores. Nací y crecí con eso. Imaginate llegar a la final y estar ahí, lo que significa"

"Fuimos de menor a mayor. Empezamos con dudas con Leo (Astrada) que no encontrábamos la sintonía y después nos dio otro orden la llegada de Alejandro (Sabella). En la etapa mano a mano, ahí se hizo sentir el equipo".

"No podía creer lo que estaba pasando y lo que pensaba antes del partido, como sería la llegada a La Plata con la Copa. Te acordás de un montón de gente. Ese fue un momento realmente muy emotivo"

Alejandro Sabella: el profesor

"Para mi Alejandro siempre tuvo esa sensibilidad de llegarle al jugador. Siempre todo fue muy emotivo. Fue campeón como jugador y como técnico. Es difícil no quererlo. Siempre habló desde su corazón, desde lo emotivo. Nunca fueron palabras frías ni para quedar bien".

Final Mundial de Clubes 2009, ante Barcelona

"La preparación del partido, los detalles. Llegamos a tan nivel que estuvimos a nada de equivocarnos y ganarnos. Parecía que nos íbamos a comer 4, pasábamos al minuto 88, cerca de ganarle al mejor Barcelona de la historia. Esto es futbol y nos tocó perder".

El campeonato del Apertura 2010: equipo sensación

"Fue un muy buen equipo y práctico, jugaba bien. El adversario también estimula, como nos pasó con Boca, después nos pasó con Vélez. Fue un gran torneo".

"Siento que podríamos haber ganado un titulo mas, tuvimos ahí. Tuvimos tres títulos que es difícil para el club, después de tanto tiempo sin ganar algo".

Su Retiro en dos oportunidades

La primera vez era mas el estrés que tenía que otra cosa. La vuelta, se dio por una necesidad del plantel (2013-2014). Donde había muchos chicos del club. Se conformó un lindo grupo. En 2017 (vuelta), tratando de impulsar lo que era el estadio, creo que jugué tres partidos".