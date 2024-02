Sigue la retención de tareas de empleados municipales de La Plata: cómo afecta este jueves

Parte de los empleados de la Municipalidad de La Plata mantiene este jueves 1 de febrero la protesta con retención de tareas para reclamar por el pago escalonado de los haberes de enero 2024 que anunció la Comuna. Desde ayer, un grupo empleados realizan la medida de fuerza que se extiende hoy.

Si bien el miércoles comenzaron los trabajadores que cumplen funciones en la Agencia Platense de Recaudación (APR), y se vio afectada la atención en esa dependencia que funciona en la Torre 1, le siguieron otras como la Justicia de Faltas y Control Urbano, mientras quela medida también impactó en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Según le dijeron a EL DIA, hoy habrá retención de tareas nuevamente pero por turnos de dos horas, en las que no se atenderá al público. Es por eso que los vecinos tendrán que estar atentos si es que deben realizar algún trámite relacionado al municipio, o atenderse en alguna salita, para no encontrarse con la sorpresa de que no serán atendidos por el personal que está protestando.

“Debido a que no fueron depositados los magros salarios de los empleados correspondiente al mes de enero, el APR Torre 1 hará retenciones de tareas y asambleas permanentes en nuestros lugares de trabajo”, indicaron ayer en diálogo con este diario los trabajadores municipales. Asimismo aseguraron que “es la primera vez en la historia que sucede esto, siempre cobramos el último día hábil del mes. No puede ser”.

Municipales de La Plata: pago escalonado de sueldos

Tal como se informó, en el contexto de ordenamiento de la administración, el gobierno municipal anunció la postergación por dos días de la habitual fecha de cobro de los empleados, que este mes será escalonado. Según explicaron desde la gestión de Julio Alak, el corrimiento de la fecha por única vez obedece al proceso de pago de la deuda que, indicó el Intendente, heredó de la administración de su antecesor Julio Garro y están contabilizados en 17.000 millones de pesos.

La situación, indicaron, provocará que “por única vez” se altere la habitual fecha de cobro de los salarios, que se realiza el último día hábil del mes, es decir, ayer. En este sentido, se anunció un esquema escalonado que prioriza a los trabajadores que perciben los menores sueldos.

Mañana, viernes 2 de febrero, cobrarán quienes ganen hasta 250 mil pesos. El lunes 5, quienes ganen de 250 mil pesos hasta 400 mil. El martes 6, en tanto, quienes ganen entre 400 mil y 800 mil pesos. Y el miércoles 7, los sueldos superiores a 800 mil pesos.

COMUNICADO DEL PRO

Tal como de informó, el bloque de concejales platenses de PRO JxC reclamaron “el pago en tiempo y forma de los sueldos”, a través de un comunicado afirmaron que “en el contexto que estamos viviendo no se puede privar a los empleados de tener su remuneración en el día y fecha que se venía cobrando con anterioridad”, dijeron en la bancada que preside Juan Martínez Garmendia.

Como publicó EL DIA, la Municipalidad anunció el pago escalonado de los salarios por única vez, entre el viernes 2 y el miércoles 7 de febrero, teniendo prioridad las categorías más bajas.