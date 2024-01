Retención de tareas por el pago escalonado de sueldos de la Municipalidad de La Plata: cómo afecta

Luego de que la Municipalidad de La Plata anunciara el pago escalonado de los haberes de enero 2024, un grupo empleados comunales realizan este miércoles una medida de retención de tareas en señal de protesta. Comenzaron los trabajadores que cumplen funciones en la Agencia Platense de Recaudación (APR), por lo que se ve afectada la atención en esa dependencia que funciona en la Torre 1, más precisamente en los pisos 1 y 2 y en el primer subsuelo. Pero luego siguieron otras dependencias locales como la Justicia de Faltas y Control Urbano, entre otras.

"Debido a que no fueron depositados los magros salarios de los empleados correspondiente al mes de enero, el APR Torre 1 hará retenciones de tareas durante toda la jornada de hoy y asambleas permanentes en nuestros lugares de trabajo", indicaron en diálogo con este diario. Asimismo aseguraron que "es la primera vez en la historia que sucede esto, siempre cobramos el último día hábil del mes. No puede ser".

Además adelantaron que "sabemos otras dependencias están haciendo lo mismo y otras tantas se van a sumar en las próximas horas". Incluso enviaron fotos en las que muestran que en las ventanillas colocaron carteles anunciando que hoy no atenderán al público y explicando las razones. Carteles similares aparecieron en la Justicia de Faltas, de 48 y diagonal 74.

Pago escalonado de los sueldos de los municipales

Tal como se informó, en el contexto de ordenamiento de la administración, el gobierno municipal anunció ayer la postergación por dos días de la habitual fecha de cobro de los empleados, que este mes será escalonado. Según explicaron desde la gestión de Julio Alak, el corrimiento de la fecha por única vez obedece al proceso de pago de la deuda que, indicó el Intendente, heredó de la administración de su antecesor Julio Garro y están contabilizados en 17.000 millones de pesos.

La situación, indicaron, provocará que “por única vez” se altere la habitual fecha de cobro de los salarios, que se realiza el último día hábil del mes, es decir, hoy. En este sentido, se anunció un esquema escalonado que prioriza a los trabajadores que perciben los menores sueldos.

El viernes 2 de febrero cobrarán quienes ganen hasta 250 mil pesos. El lunes 5, quienes ganen de 250 mil pesos hasta 400 mil. El martes 6, en tanto, quienes ganen entre 400 mil y 800 mil pesos. Y el miércoles 7, los sueldos superiores a 800 mil pesos.

Pedido del bloque del PRO de JxC

El bloque del PRO en el Concejo, envió una un comunicado luego de que a los empleados municipales no se les depositaran los haberes correspondientes al mes pasado para exigir al ejecutivo Municipal "el pago en tiempo y forma de los sueldos de los empleados".

“En el contexto que estamos viviendo no se puede privar a los empleados de tener su remuneración en el día y fecha que se venía cobrando con anterioridad. Por eso pedimos que se haga efectivo el pago de los haberes”, afirmó el presidente del Bloque, Juan Martínez Garmendia. En este sentido explicó que "de ninguna manera puede justificarse el no pago de los sueldos a la deuda Municipal. Tenemos en claro que no es un problema financiero y económico. Incluso durante el mes de diciembre se saldó la deuda que la Provincia tenía con la ciudad”.

Según reza el comunicado, desde el Bloque opositor se brindaron todas las herramientas de gobierno para que el Ejecutivo de Julio Alak garantice los servicios esenciales a la comunidad, la recaudación municipal y el pago de los salarios a todos los empleados municipales. Por último Garmendia afirmó que es necesario hacer una revisión de la situación salarial de los empleados que data de más de 30 años: “Este es un problema que debemos abordar todas las fuerzas políticas y todos los sindicatos de la ciudad para de una vez por todas jerarquizar la tarea del empleado municipal. Nosotros estamos dispuesto a dar la discusión”.