Javier Milei habló de la inflación, "la herencia" y Cristina Fernández: “Es de una precariedad grosera”

Javier Milei volvió a la Casa Rosada tras su viaje a Roma para encontrarse con el Papa Francisco. Allí recibió a Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Rossi para hablar sobre la inflación, la relación con las provincias y la carta de Cristina Fernández de Kirchner de este miércoles.

El mandatario encaró en primer término la inflación del 20,5% de este mes y admitió que es “un número horroroso” pero “hay que mirar cuál es la tendencia y la herencia que nos dejaron”.

“A los pocos días de asumir lanzamos un programa de estabilización ortodoxo, con fuertes recortes, saneamiento del Banco Central y un sinceramiento del mercado cambiario. Hicimos fuertes recortes de gasto público, echamos a 50 mil empleados públicos, no renovamos el contrato de 10 mil empleados, bajamos 200 mil programas sociales irregulares, bajamos las transferencias a las provincias y eliminamos la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante”, comenzó.

En tanto, aclaró que “teníamos plantada una hiperinflación”. En este sentido, adelantó que “los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. En el mejor de los casos, de esta manera la producción seguiría siendo la misma y genera distorsión”.

Así, cargó contra la ex vicepresidenta: “Por más que no le guste a la señora Cristina Kirchner, la inflación es un fenómeno monetario por la existencia de una demanda de dinero. Leí el documento y ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia argentina”.

“Para Cristina Fernández, lo que genera la inflación es la falta de dólares y es de una precariedad conceptual grosera, que podría haberla entendido en 1960 pero ahora no. Dice que el problema es que cuando devalúas, hay inflación y el problema es que devalúas porque tenes restricción interna. Ese marco analítico está mal”, agregó.

Respecto a los términos a los que se refirió la ex presidenta, aseguró que “no me molesta” y “tal vez los tiempos actuales necesitan un poco de show”. A su vez, destacó: “Ella me acusa de decir que yo dije que el déficit fiscal genera inflación y eso no es así”.

En otro punto, afirmó que tanto Mauricio Macri como él heredaron las deudas de los gobiernos kirchneristas. “Es mentira que el gobierno que más endeudó fue el de Macri. El que más endeudó fue el de Alberto Fernández”, planteó.

Los próximos pasos

Al referirse a cómo seguirán las acciones del gobierno, Javier Milei informó: “La motosierra y la licuadora, los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero y el saneamiento del Banco Central, no se negocian. Una vez que consigamos eso, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”.

Además, consideró que “Argentina en 20 años podría ser Alemania pero el rechazo a la Ley Bases lo atrasa” y señaló que el rechazo de los legisladores se debe a que “no le importa”. Javier Milei aseguró hoy que el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso "fue fabuloso" porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios".



"La ley Bases no paso porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", afirmó y sumó que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.

Conflicto con docentes

El mandatario apuntó al conflicto docente y advirtió que los maestros “no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata”. “¿Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente?”, consultó para proponer que las provincias dejen de hacer “recitales” y reducir “la pauta oficial” para ocuparse de los temas económicos.

La relación con Francisco

Al hablar de la visita al Papa, mencionó que "pegó la mejor (onda)" y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron en el Vaticano en los últimos días fue "maravilloso". "Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado", resaltó Milei, y añadió que le reiteró al Sumo Pontífice la invitación al país, aunque Jorge Bergoglio "no contestó".