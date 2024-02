En Capital descontarán el día a maestros que paren

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires adelantó que descontará el día de paro a los docentes que se sumen a la protesta de mañana convocada por la Ctera. “Quienes adhieran le vamos a descontar la jornada y con esa plata construiremos un fondo que se reparte a los docentes que no adhieren”, afirmó el alcalde porteño Jorge Macri.

“Debería empezar sin problema. Cerramos un acuerdo paritario que incluye garantizarle a los docentes la plata que llegaba del Fondo Nacional de Incentivo Docente que el Gobierno no lo está girando. El lunes deberíamos estar con los chicos en clases”, precisó el mandatario porteño.

A su vez, destacó el proceso de los estudiantes de primer año de secundario que empiezan antes las clases en las aulas: “Es bueno que lleguen antes de los más grandes”. Este motivo es por la adecuación al nuevo instituto en caso de cambiar a los más jóvenes de primaria a secundaria.

Macri marcó la única adhesión al paro entre los 17 gremios de CABA y sumó: “Es un paro fuera de lo legal porque hay un acuerdo docente, quienes adhieran le vamos a descontar la jornada y con esa plata construiremos un fondo que se reparte a los docentes que no adhieren”.

“El 60% de los docentes no se sienten representados con ningún gremio. Es mucho, son más los que no adhieren, pese a una oferta de 17, ¿no? Tenés para elegir y eliges no elegir ninguno”, agregó.

Como se sabe, la Ctera llamó a un paro nacional para este lunes en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

A pesar de la medida de fuerza, Ctera participará el próximo martes de la reunión para discutir el salario mínimo docente con el secretario de Trabajo, Omar Yasin y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.