A Mar del Plata, con un profesor, en un auto de alta gama y con música de Charly

Si bien lo primero que resaltan todos los que viajan bajo esta modalidad es el dinero que se ahorran este no es el único aspecto positivo. “El motor principal que me empujó a probar el carpooling fue la cuestión económica. Pero después me di cuenta que también resulta más cómodo, más rápido y compartís las horas de viaje con personas”, sostuvo Karen y reafirmó: es más practico acordás para que te lleven hasta tu casa o a algún punto estratégico, más rápido que un colectivo, más cómodo y suelen salir charlas piolas”.

Por supuesto que uno nunca sabe con que se puede encontrar al subirse al auto de un desconocido, pero todos destacan que tuvieron experiencias amenas y eso es un plus, sobre todo cuando se tiene que pasar largas horas dentro del vehículo.

En ese sentido Jorge, recordó especialmente su último viaje y la sorpresa que se llevó ya que “por Whatsapp el conductor era muy parco, pero después resultó ser todo un personaje”. El chofer llamado Daniel, tenía 60 años y lo pasó a buscar en un “Audi Q3 muy confortable. Es un economista de acá de La Plata, pero tiene su pareja en Mar del Plata. Me contó que hace años tiene una banda de rock con amigos de la secundaria con los que siguen tocando (hacen temas de los Beatles, Charly, Spinetta, entre otros), así que fuimos todo el viaje hablando de música, de hecho en un momento me dio su teléfono para que eligiera una lista de Spotify, elegí una lista de Charly y lo escuchamos las 4 ó 5 horas que duró el viaje, amenizado a su vez varias tandas de mates”.

Claro que hay de todo, copilotos activos a los que les gusta ir charlando con sus conductores y tomando mate y otros que no, por ejemplo en ese mismo viaje que relató, Jorge y Daniel compartieron el auto con “otra chica que iba a Mardel a ver a Babasónicos, pero la piba fue durmiendo durante casi todo el viaje”.