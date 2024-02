Carnaval de Los Toldos: rechazo a una carroza con simbología nazi

El carnaval de Los Toldos se vio envuelto en un escándalo. Es que una de las carrozas que desfiló llevaba simbología nazi y el hecho se viralizó en redes sociales, donde exigieron explicaciones.

La carroza que desfiló tenía dos momos de militares acompañados de un tanque de guerra y una esvástica en el uniforme. No solo eso, también llevaba el bigote de Adolf Hitler y la leyenda “Aprendé de papá”.

De esta manera, las críticas luego de la viralización de las imágenes, los usuarios de redes sociales exigieron explicaciones al Municipio y su intendente, Franco Flexas, así como a los organizadores del evento.

Vale mencionar que durante el desfile, según trascendió, también hubo fuertes críticas y rechazo por parte de los presentes. Esto llevó a la presentación de denuncias en organismos de Derechos Humanos por parte de un grupo de vecinos.

“El error está”

El secretario de la Dirección de Cultura de General Viamonte y presidente de la comisión que organizó el desfile, Alejandro Bonzo, indicó que comunicó que “como Municipio y organización nos hacemos totalmente cargo de no haber chequeado uno o dos días antes la carroza terminada”. Además, aclaró que sí se hizo 20 días antes y no había indicio de nada: “El carrocero nos dio explicaciones válidas y no tenían nada de mal. Pero bueno, el error está”.

En tanto, detalló que había “muy poca gente” trabajando en la organización y al momento de la salida “se nos pasó totalmente por alto”. “Nos encontramos con la carroza en el medio del corso y ya no se podía hacer nada, ya el lío estaba hecho. Hubo una situación con una familia que la tomó mal y causó rechazo. Es totalmente repudiable porque no estamos avalando para nada la situación, pero tampoco estamos de acuerdo con la reacción con violencia de esa persona”, agregó el funcionario.

El creador de esta carroza polémica, aseguró Bonzo, “no tuvo esa picardía de decir la voy a hacer para molestar, agredir o trascender en algo”. El domingo no participó del desfile luego del escándalo: “Ahora está trabajando en otra carroza, utilizando obviamente los mismos muñecos, pero haciendo totalmente algo diferente. Porque la verdad que no se merece quedar afuera. Es un trabajo y un gasto terrible como para descalificarlo”.