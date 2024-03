Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo 2024 con un duro discurso contra Javier Milei: "Hizo lo imposible para que no empiecen las clases"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dijo hoy que el gobierno nacional de Javier Milei "hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases" en todo el país, ya que "cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente", con lo que "cortaron una parte del sueldo a los maestros de la Argentina". Así lo afirmó al encabezar el acto de inicio del ciclo lectivo bonaerense, desde el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela.

"Empezar las clases es una proeza. El gobierno de Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Ellos dicen 'no la ven', pero yo digo no lo sienten, no lo comprenden, la importancia de que haya clases todos los días", dijo el mandatario provincial.

En su discurso, el gobernador aseveró que desde el Gobierno nacional "cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente diciendo 'los vamos a fundir a todos los gobernadores'; y con eso cortaron una parte del sueldo a los maestros de la Argentina".

"No es recortando ni con motosierra ni ajuste que se van a arreglar los problemas de las escuelas", expresó el gobernador bonaerense, en el marco de una fuerte defensa de la educación pública.