El fixture de Estudiantes en la Copa Libertadores 2024: debuta ante Huachipato de visitante

Estudiantes debutará como visitante de Huachipato, y a continuación jugará de local con The Strongest y luego en su cancha frente a Gremio, de acuerdo a lo que se fijó anoche en la sede de la Conmebol, en Paraguay, durante el sorteo de la Copa Libertadores 2024.

Los albirrojos se cruzarán, en partidos de ida y vuelta, con estos tres clubes, en el marco del Grupo C que le otorgará pasajes a octavos de final a los dos primeros; mientras que el premio consuelo para el tercero será la posibilidad de seguir en competencia en la Copa Sudamericana.

La ronda de presentaciones, de acuerdo a la ceremonia realizada en la ciudad de Luque, y en la que el club albirrojo estuvo representado por Martín Gorostegui, su presidente, y Marcos Angeleri, secretario técnico, comenzará la primera semana de abril.

Por antecedentes, Gremio de Porto Alegre asoma como el rival con más pergaminos, porque es uno de los equipos más populares de Brasil, ganó la Copa Libertadores y tras sufrir un descenso, regresa con el objetivo de ser campeón.

The Strongest es un “tema”, en particular porque actúa como local en el estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3.600 metros de altura, y los antecedentes dan cuenta que a los equipos argentinos a lo largo de la historia, jugar en Bolivia, y en zonas puntuales, como está, les resulta complicado.

El tercer escollo del Pincha será Huachipato, de Talcahuano, y este club se hizo presente en la actualidad de Estudiantes en las últimas horas porque de sus filas surgió Javier Altamirano, el volante que el domingo por la noche fue noticia al descompensarse en medio del partido contra Boca en el estadio UNO.

A continuación, el fixture de Estudiantes en el Grupo C de acuerdo al orden establecido por el reglamento elaborado por el organismo encargado de la organización del certamen número uno a nivel continental de clubes: 1) V Huachipato, 2) L The Strongest, 3 L Gremio, 4) V The Strongest, 5) V Gremio, 6) L Huachipato.