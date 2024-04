El inicio de un debate marcado por los gritos, los insultos y las acusaciones

“Con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, nos vamos de Hacemos Coalición Federal para mantener autonomía. Nosotros con Moyano no podemos estar”. Elisa Carrió - Líder de la Coalición Cívica

Los gritos, las acusaciones y los insultos marcaron el tono de la primera jornada de debate por la Ley Bases, que desde el mediodía de ayer se trata el recinto de la Cámara de Diputados.

Apenas minutos después del comienzo de la sesión, mientras el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, abría su exposición, empezaron a llover expresiones del tipo: “Ridícula, calmate” y “Dale un rivotril a [Carolina] Gaillard que está sacada”. La acusación iba dirigida a la diputada entrerriana de Unión por la Patria (UP), que minutos antes había pedido, eufórica, que no se le otorgara al presidente, Javier Milei, “la capacidad de disolver organismos estatales” y que además le había reclamado al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que habilitara el debate del proyecto “artículo por artículo” y no por capítulo, como finalmente se decidió.

La misma crítica hizo el titular del bloque kirchnerista, Germán Martínez, quien advirtió: “Arrancamos mal”, para después disparar: “Este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que esta es una versión “atenuada” de la Ley Bases y que “es absolutamente falso que este proyecto sea mejor que el anterior”, en referencia al texto que no pudo aprobarse en febrero.

Si bien en el fragor del debate no llegó a identificarse quien vociferó contra Gaillard, más tarde la diputada responsabilizó por ello a Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de la UCR. “Soy vehemente y pasional. No especuló jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo por eso el enojo de que decidan con el aval del Bloque de Diputados UCR votar por capítulos sin discusión particular”, aclaró e insistió: “Por eso @KBanfi [el usuario de X de su par de la UCR] me grita ‘tomá un rivotril’, en un acto machista y misógino lamentable de una colega que se dice sorora”.

Por la misma red social, Banfi retrucó: “Y vos le dijiste ‘sionista’ como insulto a la diputada Sabrina Ajmechet. Nos insultaste a nosotras también, que peleamos y pedimos por la liberación de los argentinos secuestrados por Hamas, que viola y mata a mujeres como vos y como yo. Y dejalo acá, no te conviene que siga”, advirtió la radical.

Otras frases picantes que dejó el debate estuvieron en boca de Myriam Bregman, la diputada del Frente de Izquierda, que tildó al equipo económico del Gobierno de “títeres del FMI” y cuestionó que la sesión transcurra sin interrupciones ni cuarto intermedio: “Hace dos meses nos dijeron que estábamos cambiando el funcionamiento de la casta, que todo se hacía de cara al pueblo; hoy solo les importó que esto se vote entre gallos y medianoches cuando nadie lo está viendo. Queremos que haya cuarto intermedio y se vote en horarios normales”, reclamó.

También hizo una dura advertencia la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, al asegurar que “esta ley, en tándem con el DNU, es un intento de reforma constitucional encubierta”.

Críticas de la Coalición Cívica

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cargó contra el Presidente, al que acusó de querer “degradar el debate” y de tener “una emocionalidad desbordada”.

En ese sentido, el legislador llamó a “no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego”.

Sobre el sentido del voto del grupo de seis diputados de la Coalición Cívica (que desde hoy dejará de formar parte de Hacemos Coalición Federal), López dijo que no son “mezquinos, ni especuladores ni mucho menos cobardes. Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca”, a la par que anticipó que no acompañarán la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo. En otro orden, denunció que está en marcha “un evidente y posible acuerdo de impunidad que se está tramitando” con la promoción de la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, algo sobre lo que, señaló, Milei “después tendrá que hacerse cargo”.

La intervención de López tuvo lugar poco después de que Elisa Carrió anunciara que la Coalición Cívica abandonará el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto.

Tras denunciar que Milei “tranzó con las mafias” y que “eligió a la CGT de Moyano”, ‘Lilita’ confirmó: “Con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque, para mantener autonomía” y reforzó: “Nosotros con Moyano no podemos estar”.

Carrió adelantó además que la Coalición Cívica votará en contra del blanqueo de capitales (incluido en la ley). “El Presidente dijo que no le importaba de dónde venía el dinero, siempre que venga la inversión. O sea que eso es blanqueo del narcotráfico”, acusó.

‘Lilita’ cuestionó también que “no hay nada de la reforma laboral que favorezca a las pymes. No sirve para nada. Tampoco le sacan el poder a los sindicatos corruptos” y se opuso a que la ley se vote “capítulo por capítulo a mano alzada, para que nadie sepa qué se vota”. Algo que, dijo, “fue negociado por dos diputadas, amigas mías, una radical y otra del Pro, que no voy a decir sus nombres porque las quiero” y lamentó que estas medidas “las van a sostener la pobreza, la indigencia y los sectores medios productivos”.