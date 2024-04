Sigue creciendo el dengue y hay falta de repelentes y de medidas preventivas

Hace pocos días se señalaba en este diario que crecía el dengue, que seguían existiendo nubes de mosquito y que se mostraba alarmante el cuadro sanitario existente en el nuestra zona y en muchas otras partes del país. Ninguna de esas tres realidades evidenció alguna mejoría y, por el contrario, el panorama se agudizó. Además, ya casi no existen repelentes en las góndolas.

En el caso de La Plata, si se compara el boletín sanitario actual con el anterior, correspondiente a la semana del 10 al 16 de marzo, en La Plata había 784 casos confirmados de dengue. Y lo cierto es que el dengue continuó su avance en nuestra ciudad y ya superó los 1.000 contagios, de modo que la suba en algo más de una quincena fue del 31,76 por ciento (249 contagios).

La provincia de Buenos Aires registra hasta el 27 de marzo brotes de dengue en localidades de 44 municipios de las regiones sanitarias I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII. En todos los brotes se identificó la circulación de serotipo DEN-1 y DEN-2 y en Morón un caso DEN-3. A su vez, se detalla que 44.451 casos en Provincia son autóctonos y 1.584 son importados. En cuanto a fallecidos, la cifra asciende a 31 casos en lo que va del 2024.

El brote de dengue en los últimos meses no registra antecedentes en el país. Desde finales de julio 2023, ya se registraron más de 180.000 infectados, de los cuales el 90 por ciento de los casos son autóctonos.

En medio del brote de dengue, es casi imposible conseguir repelentes en los comercios y cuando se encuentran llegan a pedir cualquier precio. Además, en un contexto de picos históricos de contagios, faltan espirales en los comercios y la gente ya no sabe con qué hacer humo para ahuyentar a los mosquitos.

Parece claro que en circunstancias tan graves como las que se registran, el Estado debiera permitir la importación de estos productos y colocarlos en las góndolas, para que la población disponga de esos recursos imprescindibles.

Debe decirse una vez más que el dengue resulta de una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes aegypti y que hay cuatro serotipos del virus. En Argentina circulan tres: el DEN-1, el DEN-4 y el DEN-2.

Se sabe también que cada insecto puede picar a una persona infectada y en la siguiente picadura transmitir el virus del dengue a otra. Los síntomas son dolores de cabeza, musculares y detrás de los ojos y decaimiento general, con una convalescencia que puede llegar a ser extremadamente dolorosa.

Ahora los especialistas vienen advirtiendo que el mosquito se ha adaptado y que puede resistir a temperaturas más bajas, por lo que piden no aflojar con las medidas preventivas -como el descacharrado- ni siquiera durante el invierno. Asimismo, no debieran abandonarse las campañas de fumigación, sobre todo durante los meses fríos. Se habla de una enfermedad que, no tratada en forma oportuna, puede aparejar la muerte del afectado.