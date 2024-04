Vecinos de Villa Elisa, entre el miedo y el hartazgo por la ola de robos a toda hora

Los vecinos de "Las Retamas", en Villa Elisa, se debaten entre el miedo y el hartazgo ante los reiterados episodios de inseguridad, algunos realmente violentos, mientras observan la inacción total de parte de las autoridades responsables de darles una respuesta.

En las últimas horas las víctimas fuero un matrimonio que vive en Diagonal 421 entre 419 y 420, sorprendidos por dos delincuentes en momentos en que se preparaban para descansar. Lo singular es que los malvivientes estaban en el parque de la vivienda, agazapados a la espera del momento oportuno para atacar, que fue cuando el dueño de casa dio una vuelta para cerciorarse de que todo estaba en orden. Lo siguiente fueron golpes, amenazas, más golpes, encierro y la huida con dinero en efectivo y varios objetos de valor.

Pero este caso lejos está de ser un hecho aislado. Todo lo contrario. Se suma a una larga lista que va desde roba ruedas en la puerta de un colegio a entraderas a plena luz del día. Episodios que no sólo se repiten, sino que son cada vez más seguidos, en una zona donde lo que abunda es el poco y deficiente alumbrado público y la ausencia de patrullaje.

"Estamos regalados, totalmente regalados", fue la frase de un vecino que refleja cómo se sienten en el barrio. "Este fue un hecho más, similar a otros, y nada cambia. La policía no patrulla, es lamentable la seguridad que nos proveen. No importa el daño que ocasionan los delincuentes, no existimos", agregó una vecina que lleva un registro casi al detalle de todas las veces que pidió que las autoridades municipales y provinciales los recibiera para transmitirles la problemática.

A esta altura, los vecinos acumulan pedidos y reclamos tanto a la Delegación de Villa Elisa como al ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial, con una constante: la falta de respuestas. Son los propios vecinos los que hace ya diez años instalaron el sistema de alarma barrial y a través de un grupo de WhatsApp se comunican para saber qué sucede cada vez que escuchan sonar una sirena. La mayoría, además de tener perros, cuenta con alarma monitoreada en sus hogares. Y no son pocos los que decidieron instalar cámaras.

Hace alrededor de un mes, a muy pocas cuadras, en la zona 418 y y 29, a una vecina le ingresaron mientras dormía utilizando un gato para romper la reja. La alarma vecina que se activó fue lo que puso a los delincuentes en fuga, aunque "la llegaron a golpear y escaparon con lo que pudieron". "Todo el barrio sufre hechos similares. Sinceramente, el barrio está totalmente controlado por los ladrones, es horrible lo que está pasando", apuntó esta vecina, a la que la bronca por momentos le cede espacio al temor.

En ese repaso de hechos recientes surge el recuerdo de la veterinaria de City Bell que falleció la semana pasada, horas después de haberse descompensado durante un hecho de inseguridad. "La verdad es que tenemos miedo, no estás tranquilo en tu casa", afirmó.