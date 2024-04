Susto y tensión por un incendio en una panadería de La Plata: "Era impresionante el humo que había"

No fue un comienzo de semana para una panadería de La Plata. Cerca de las 7 de la mañana, una de las encargadas del local, acudía como todos los días al comercio ubicado en calle 25 entre 67 y 68, cuando de repente, ve a un patrullero en la puerta y una señal de humo,

Según cuenta Aldana a este medio, llegó junto a Rocío, otra de las encargadas y rápidamente se dirigieron a hablar con la policía: "Cuando llego me encuentro con que del negocio salía humo. Yo venía en mi moto, así que me freno y justo estaba un patrullero, que me dice que abra. Tengo que abrir con un candado, hay una puerta de vidrio, y no se veía absolutamente nada, era impresionante el humo que había", describió.

A su vez, en el relato, aseguró que el comercio se prendió fuego "rápidamente": "Llamaron a los bomberos pero el negocio se comenzó a prender fuego enseguida. Supuestamente dicen que pudo haber sido un desperfecto en la electricidad. Nosotros tenemos hornos, freidoras, un horno cinta, y todo eso tenemos una térmica y perillas de gas que se cierran cuando nos vamos".

Con tristeza, Aldana remarcó que "hace 2 años que abrimos" y que allí trabajan como si fueran una "familia grande": "De acá comemos todos", lanzó.

Tras los destrozos, los encargados y los dueños del lugar, intentan comenzar de nuevo y piden ayuda en sus redes sociales a quienes deseen colaborar con dinero o materiales.